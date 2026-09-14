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MasterChef Slovenija

Prvi boj za imuniteto: Danes gremo na nož

Velenje, 14. 09. 2026 16.15 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Nova sezona prinaša novost glede bojev za imuniteto. Tekmovalci se bodo sami odločili, s katero izmed izbranih jedi se bodo pomerili. Tokrat bodo imeli na voljo mesno klasiko in morsko žabo, Jure Brumen pa napoveduje težek boj za dragoceno značko.

Nov teden tekmovanja se pričenja s prvim izmed štirih bojev za imuniteto. Tekmovalec, ki jo bo osvojil, jo lahko unovči na kateremkoli izločitvenem testu in si tako zagotovi nadaljnji obstanek v MasterChefu. A slednje bo veljalo le do trenutka, ko bo v tekmovanju vsaj šest tekmovalcev. Jure Brumen napoveduje težek boj: "Danes gremo na nož. Imuniteta je tam, značka se sveti."

Kot je napovedal Mojmir Šiftar, se bo vsak boj začel pri odločitvi. Sodniki bodo pripravili dve jedi, tekmovalci pa se bodo morali skupaj odločiti, s katero izmed njiju se bodo pomerili. Tokrat bodo izbirali med mesno klasiko in morsko žabo. Mojmir: "Izkažite se, ker bomo okušali le najbolj obetavne jedi." Katera pa bo najboljša in kdo si bo na koncu pripel značko imunitete?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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KOMENTARJI1

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zrela hruška
14. 09. 2026 17.27
če se vam zdi pošteno tako ocenjevanje na oko me še 1x zbrisite?! ajde, da vidimo. 🤣🤣
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