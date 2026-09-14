Prvi boj za imuniteto: Danes gremo na nož

Nov teden tekmovanja se pričenja s prvim izmed štirih bojev za imuniteto. Tekmovalec, ki jo bo osvojil, jo lahko unovči na kateremkoli izločitvenem testu in si tako zagotovi nadaljnji obstanek v MasterChefu . A slednje bo veljalo le do trenutka, ko bo v tekmovanju vsaj šest tekmovalcev. Jure Brumen napoveduje težek boj: " Danes gremo na nož. Imuniteta je tam, značka se sveti. "

Kot je napovedal Mojmir Šiftar, se bo vsak boj začel pri odločitvi. Sodniki bodo pripravili dve jedi, tekmovalci pa se bodo morali skupaj odločiti, s katero izmed njiju se bodo pomerili. Tokrat bodo izbirali med mesno klasiko in morsko žabo. Mojmir: "Izkažite se, ker bomo okušali le najbolj obetavne jedi." Katera pa bo najboljša in kdo si bo na koncu pripel značko imunitete?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.