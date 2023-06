Prvi polfinalist devete sezone je Nik Marolt

Pet tekmovalcev se je za prvo mesto v letošnjem polfinalu pomerilo v kuhanju najljubših jedi treh sodnikov. Največ zvezdic sta nabrala Anja Fir in Nik Marolt, slednji pa si je po odločilnem dvoboju prikuhal prvo mesto v polfinalu.

Začetek bitke za polfinale Anja Fir in Zala Pungeršič sta se morali pridružiti Sandri Dobaj, Niku Maroltu in Žigu Škvorcu. Karim Merdjadi je naznanil: "Nocoj kuhate vsi. To ni izločitveni test, to je boj za polfinale." Luka Jezeršek: "Že nocoj bo eden izmed vas postal polfinalist devete sezone slovenskega MasterChefa." Karim: "Da postanete najboljši v tem izzivu, boste res morali sprejeti pametne odločitve." Bine Volčič: "Ob tej posebni priložnosti smo se odločili, da vam razkrijemo jedi, ki so tako okusne, da jih enostavno mora spoznati vsak domači kuhar."

Vsak sodnik je pripravil svoj seznam, glede na zahtevnost in čas priprave so jih razdelili v tri kategorije, najlažje so bile jedi za eno zvezdico, najtežje za tri. Karim je pripravil tudi zaboj, ki je bil ocenjen s petimi zvezdicami. V njem so se skrivali makroni treh različnih okusov. Tekmovalci so morali v treh urah nabrati čim več zvezdic, ki so jih dobili samo za popolno jed. Nabiranje zvezdic Sandra je za začetek izbrala kruhov kipnik za dve zvezdici z Lukovega seznama. Nik je izbral puhaste japonske palačinke za dve zvezdici z Binetovega seznama. Žiga je tvegal in izbral Karimove makrone za pet zvezdic. Anja je izbrala vol-ou-vent za tri zvezdice z Lukovega seznama. Zala je prav tako izbrala jed za tri zvezdice, in sicer wontone z rakovim nadevom z Binetovega seznama.

Nik je prvi prinesel svojo jed pred sodnike in zanjo prejel prvi zvezdici, saj so bile njegove palačinke zares okusne. Za naslednjo jed je izbral zahtevno jed z Lukovega seznama, tournedo Rossini. Ko je Karim opozoril Žigo, da mase za makrone ni enakomerno nabrizgal, se je tekmovalec odločil, da bo pripravil novo. Priznal je, da ni tekmovalno razpoložen in da ni izbral prave taktike. Zala je nato izvedela, da njeni wontoni niso za tri zvezdice. Na srečo je imela še nekaj testa in je lahko z nekaj nasveti ponovila vajo. Anja je z vztrajnostjo 'posodico' iz listnatega testa, ki se ji je med peko nagnila, spravila pokonci. Sandra je pred sodnike prinesla kruhov kipnik, s katerim je izgubila dragocen čas, a si je prislužila dve zvezdici. Za naslednjo je izbrala jed s Karimovega seznama za dve zvezdici, churrose s čokoladno omako. Anja si je nato prislužila tri zvezdice, saj je bil njen vol-au-vent popoln. Ko je izbrala naslednjo jed, pa ji je padel mrak na oči. Binetovo jed za tri zvezdice, krompirjev pave, je že pripravljala, a ga je kuhala 18 ur.

Zala je z drugimi wontoni zbrala nove tri zvezdice, za naslednjo jed je izbrala paello za dve zvezdici z Lukovega seznama. Nik je nato spet stopil pred sodnike in tudi njegova druga jed je bila popolna. Za naslednjo jed je izbral piškote s koščki čokolade za dve zvezdici s Karimovega seznama. Sandra je nato navdušila s churrosi in si prislužila novi zvezdici. Tudi tokrat je izbrala jed s Karimovega seznama, francoski sendvič za dve zvezdici. Zala je nato navdušila z okusno paello, za naslednjo jed je želela izbrati eno od najtežjih, a si je po začudenju sodnikov premislila. Izbrala je jed z Lukovega seznama za dve zvezdici, beef Stroganoff. Sandra je medtem pripravila zelo okusen sendvič in si prislužila novi zvezdici. Za naslednjo je prav tako izbrala jed za dve zvezdici, in sicer lososov file v testu s Karimovega seznama. Morala je pohiteti, a je bila naloga izvedljiva. Nik je dostavil zelo lepe in zelo okusne piškote ter si prislužil novi zvezdici. Po tistem se je odločil za eno najlažjih jedi z Lukovega seznama, lososov tatar. Anja je nato pred sodnike prišla po misiji nemogoče. Prislužila si je tri zvezdice. Za konec se je odločila za jed s Karimovega seznama za eno zvezdico in razveselila se je bruskete s paradižnikom. Nakar je pred sodnike stopil Žiga. S svojimi makroni je, kot je povedal Karim, hodil po zgornji meji. A si je z okusi prislužil pet zvezdic. Za zadnjo jed je izbral Binetove ocvrte kruhove rezine z vanilijevo omako.

Nik si je prislužil novo točko, nakar je pohitel s pripravo nove jedi za eno točko, pestom iz rukole. Tudi Anja si je prislužila še eno točko in pohitela je s pripravo čebulnih obročkov s Karimovega seznama. Zala si je prislužila točki za beef Stroganoff, pohitela je s pripravo špagetov z vongolami. Anja si je prislužila novo zvezdico za čebulne obročke, za limonin sorbet pa je ocenila, da nima dovolj časa, a se je kljub temu lotila podviga. Žiga si za ocvrte kruhove rezine ni prislužil zvezdic, odločil se je, da bo ponovil vajo. Tudi Sandra si ni prislužila zvezdic, saj losos v testu ni bil pečen. Odločila se je, da bo izbrala novo jed, in sicer ocvrt sladek krompirček. V Nikovem pestu iz rukole je bilo preveč česna, premalo pa je bilo kisline. Tekmovalec se je odločil, da ga bo popravil. Anja je nato dostavila sorbet, a je bil preveč kisel. V dveh minutah je dostavila novega in si prislužila točko. Sandra si je po izteku časa prislužila zadnjo točko, Zali in Žigu ni uspelo, je pa uspelo Niku. Nik je prvi polfinalist Žiga si je v tokratnem izzivu prislužil pet zvezdic. Sandra je zbrala sedem zvezdic, prav tako Zala. Anja je pripravila kar pet jedi in si zanje prislužila devet zvezdic. Nik je prav tako pripravil pet jedi in si prislužil devet zvezdic, s čimer je izenačil rezultat. O zmagovalcu je tako odločala jed za dve zvedici, in sicer jetrna pašteta. Anja in Nik sta imela na voljo 20 minut časa. Potem ko so sodniki poskusili obe pašteti, so potrebovali čas za razmislek, a so bili soglasni, da si je Nik za las kot prvi prikuhal polfinale devete sezone MasterChefa Slovenija.

