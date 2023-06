Čaka nas prvi ženski finale pri nas, bitka se je že pričela

Deveto sezono MasterChefa Slovenija je otvorilo 16 tekmovalcev. Po številnih preizkušnjah, tako skupinskih kot individualnih, sta svoji mesti v tekmovanju obdržali Anja Fir in Zala Pungeršič . V dvobojih z Žigom Škvorcem in Nikom Maroltom sta si na koncu priborili uniformo MasterChef, tako bodo gledalci lahko nocoj spremljali prvi ženski finale v zgodovini MasterChefa Slovenija.

Sodniki so ocenili, da sta si finalistki zelo enakovredni. Anja je, da bi lahko sodelovala v MasterChefu, v službi dala odpoved in se povsem posvetila tekmovanju. S svojimi jedmi je navduševala od začetka, kulinarika pa jo je povsem prevzela. Tudi Zala Pungeršič je v kuhanju odkrila svojo pravo strast in sodniki se niso mogli načuditi, kako velik napredek je pokazala predvsem proti koncu tekmovanja.