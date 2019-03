Razkrivamo tekmovalce MasterChefa

V sredo, 27. marca, se na POP TV vrača še en priljubljen šov, ki ga predvsem kuharski navdušenci že nestrpno pričakujejo. Predstavljamo tekmovalce, ki se bodo v novi sezoni borili za pokal in prestižni naziv MasterChef Slovenija 2019.

ANDREJ TEŽAK - TEŠKY (42 let, Ivančna Gorica) Guru slovenskega stand upa je vegetarijanec, ki kljub temu pripravlja meso, ima pa tudi hlev, saj ima na kmetiji več sto glav živine. Zakol prepusti očetu, ki je bil po poklicu mesar, ta pa Teškyju samo pusti obvestilo: "Ne išči zajčkov, so v skrinji." Ukvarja se z dobrodelnostjo, pri tem pa se vedno žene do skrajnosti (med drugim je s projektom Stand-up maratonec v 33 dneh osvojil 33 vrhov, v 48 urah se je na Kristalno palačo povzpel več kot 160-krat in prehodil okoli 75 tisoč stopnic, teče maratone, triatlone ...). Pri kuhanju ne uporablja tehtnice, dela po občutku, improvizira in ne sledi receptom za vsako ceno.

Andrej Težak - Tešky, stand up komik in producent FOTO: POP TV

SANDRA SALIHOVIĆ (29 let, Kranj)

MasterChef Slovenija se na POP TV vrača v sredo, 27. marca ob 21. uri.

Ima blog Mavrica okusov, svoj Youtube kanal in piše recepte za eko trgovinice. Pokazati želi, da se ljudje lahko prehranjujejo zdravo tudi cenovno ugodno. Rada pripravlja vegetarijanske in veganske jedi. V MasterChefu vidi priložnost, da svoj blog popelje na višjo raven in izkoristi njegov potencial.

Sandra Salihović, blogerka FOTO: POP TV

ANŽE KUPLENIK (20 let, Otočec) Amaterski igralec, ki ljubi kuhanje, v študentskem domu pripravlja večhodne menije za svoje cimre. Ljubezen do kuhanja in znanje mu je predala pokojna babica, na katero je bil zelo navezan. Pri kuhanju je perfekcionist, veliko da na estetiko krožnika. Rad eksperimentira z okusi in tehnikami.

Anže Kuplenik, študent (živilstvo in prehrana) FOTO: POP TV

NASTJA NOVAK (26 let, Murska Sobota) Svetovna popotnica in blogerka je prepotovala že 44 držav, a se vedno rada vrača v domače Prekmurje. Je dekle z odnosom do tradicionalnih obrti, rada lončari in je strastna gobarka.

Nastja Novak, svetovna popotnica in blogerka FOTO: POP TV

BOJAN BEŠTER (36 let, Zgornja Besnica) Mizar in prostovoljni gasilec, ki bi želel pokazati, da so nekdanji tekmovalci MasterChefa čist preveč tarnali. Tu je, da dokaže, da ni tako težko. Največ na svetu mu pomeni 10-letna hči, ki je njegova največja podpornica, in skupaj tudi kuhata. V kuhanju prisega na meso, obvlada žar in domačo kuhinjo. Pravi, da je svinjska ribica najboljša ribica.

Bojan Bešter, mizar FOTO: POP TV

TINA HRASTNIK(33 let, Celje)

Njena hčerka je ljubezen njenega življenja in njena največja podpornica. Želela je postati oblikovalka, zdaj pa svojo kreativnost izraža skozi hrano. Prek šova bi rada opozorila nase in dobila priložnost za novo, boljšo službo, ki bo njej in hčerki omogočila boljšo prihodnost.

Tina Hrastnik, ekonomski tehnik FOTO: POP TV

MAJ JANEŽIČ (32 let, Ljubljana) Je DJ, ki je ponosen na to, da je srednješolski hobi spremenil v poklic. V MasterChef ga je prijavila kolegica – "za foro" – on pa se je odločil, da bo zares poskusil. Ima dober občutek za estetiko in je samozavesten v kuhinji. Obožuje solato.

Maj Janežič, DJ FOTO: POP TV

ŠPELA GOLOB (32 let, Bresternica) Ugotovila je, da lahko v življenju počne tisto, kar jo veseli, in to je kuhanje. MasterChef se ji zdi super odskočna deska, da bi se zaposlila v kateri od slaščičarn in pozneje odprla tudi lastno. Najraje pripravlja sladice.

Špela Golob, ekonomski tehnik FOTO: POP TV

KLEMEN LAMPIČ (33 let, Ljubljana) Rojen gostinec, ki dela kot natakar že od 15. leta starosti. V MasterChef je prišel zato, da sebi in drugim dokaže, da zmore. Rad bi se dobro odrezal in nato preskusil še v ameriški različici šova. Je zelo motiviran za učenje in pravi, da je iznajdljiv in dober v improvizaciji.

Klemen Lampič, natakar FOTO: POP TV

SANJA SIRK (50 let, Pobegi) Hotelska gospodinja s svojo kuho izkazuje ljubezen svoji družini in prijateljem in pooseblja rek "ljubezen gre skozi želodec". Njene sanje so bile, da bi bila gospodinja, ki bi veliko kuhala in pekla, ter imela veliko otrok in vnukov. Z veseljem za vsakega od družinskih članov naredi a la cart menu. V šov se je prijavila, ker noče biti ena tistih, ki po petdesetem letu samo še čakajo, da umrejo.

Sanja Sirk, hotelska gospodinja FOTO: POP TV

KLEMEN ORTER (25 let, Velenje) Zgovoren glasbenik. Brez dlake na jeziku. Na živce mu gredo ljudje, ki samo govorijo kako bi, a nič ne naredijo za to. MasterChef vidi kot priložnost za trženje – na koncertih bi namesto majic prodajal sladice. Pri kuhanju je radoveden in rad eksperimentira.

Klemen Orter, glasbenik FOTO: POP TV

MATEJA ULAGA (51 let, Ljubljana) Nekdanja teniška igralka, ki se je zaradi težav z zdravjem začela prehranjevati vegansko. Lahko bi rekli, da živi in diha veganstvo že skoraj 20 let. Njena misija je v vrtce in šole vnesti zdravo, vegansko hrano.

Mateja Ulaga, kuharica veganskih jedi FOTO: POP TV

TIT GOMEZ (20 let, Ljubljana) Študent in gurman, ki se želi učiti in MasterChef doživeti kot izkušnjo. V kuhanju res uživa, ampak svojo kariero vidi v filozofiji. MasterChef mu pomeni priložnost za kuhanje in nova znanja.

Tit Gomez, študent filozofije FOTO: POP TV

LUČKA KOTNIK (38 let, Zagorje ob Savi) Doma ne drži štiri, ampak pet vogalov. Najpomembneje ji je, da ljudem predstavi, kako lahko ješ zdravo in dobro. Kuha s srcem in ljubeznijo, razume okuse in zna kreirati. Želi si, da bi bili njeni otroci ponosni nanjo.

Lučka Kotnik, računovodkinja/ekonomistka FOTO: POP TV

TOMAŽ ZEVNIK (30 let, Nova Cerkev) Je navdušenec nad japonsko kulturo in kulinariko. Najbolj nora stvar, ki jo je naredil, je, da je en mesec sam potoval po Japonskem. V MasterChefu se je odločil sodelovati, da dokaže sebi in drugim, da zmore. S hrano želi osrečevati druge. Je zelo motiviran za učenje, če je treba, bo eno tehniko vadil stokrat, da jo bo resnično obvladal.

Tomaž Zevnik, organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu FOTO: POP TV

JADRANKA BARAGA (35 let, Stari trg pri Ložu) Zase pravi, da ni navadna, ampak zares strastna slaščičarka, ki dela s srcem. Za sodelovanje se je odločila, ker se rada izziva, saj ob tem čuti metuljčke v trebuhu. Skozi jedi želi v MasterChefu izraziti sebe in svojo srčnost. V prihodnosti si želi imeti majhno, intimno slaščičarno, kamor bi se stranke lahko umaknile od vsakdana in se sproščale ob njenih dobrih sladicah.

Jadranka Baraga, kreativka slaščic FOTO: POP TV