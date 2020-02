Razkrivamo tekmovalce nove sezone MasterChef Slovenija

Od 19. marca naprej bodo četrtkovi in petkovi večeri na POP TV rezervirani za MasterChef Slovenija. Šestnajst tekmovalcev je pripravljenih na nove izzive in na nove recepte. Kdo bo MasterChef Slovenije 2020?

S šesto sezono na zaslone POP TV prihajaMasterChef Slovenija, ki ga boste od 19. marca naprej lahko gledali ob četrtkih in petkih. Pod budnim očesom treh chefov Luke Jezerška, Karima Merdjadija in Bineta Volčiča se bo v kuhinjo podalo šestnajst tekmovalcev, ki bodo prek občutljivih brbončic naših sodnikov osvajali prestižni naziv MasterChef, pokal in nagrado 50.000 evrov. In kdo se bo letos boril za laskavi naziv? ANA POTOČNIK 22 let, Piran Ana prihaja z Obale in pravi, da bo letos vrnila pokal na Primorsko. Že kot deklica je sanjarila, da bi delala v kuhinji: "Želela sem si biti umetnica, a nisem vedela, kakšne vrste. Zdaj sem se našla v ustvarjanju slaščic." Kot najbolj zanimivo jed, ki jo je do zdaj pripravila, omeni jagodni kaviar. In česa v kuhinji ne mara? "Ne maram lupiti in rezati čebule," pove in doda, da tudi pomivanje ni njeno najljubše opravilo.

Ana Potočnik FOTO: POP TV

IZA LOGAR 24 let, Ljubljana Iza je športnica, ki ima poseben odnos do hrane, in njena želja je, da ga predstavi tudi gledalcem. S kuhanjem se je srečala v mamini kuhinji, kjer je bila prva pomočnica pri mešanju juha: "To sem počela takoj, ko sem bila dovolj velika, da sem videla čez štedilnik, pred tem pa sem bila zadolžena za pogrinjke." Svoj kuharski navdih vedno najde v mami in babici. Njena kuharska specialiteta so italijanski cappellacci, polnjeni z oranžno bučo.

Iza Logar FOTO: POP TV

JERNEJA TROFENIK DIMNIK 35 let, Sveti Jurij ob Ščavnici Jerneja o svojih kuharskih začetkih pove zanimivo zgodbo, saj je začela kuhati kot šestletna deklica: "Starši so bili veliko v službi in nekaj sem morala jesti, tako da sem prvič spekla palačinke." Strast po sladkem je ni minila, saj pravi, da želi nagrado porabiti za odprtje lastne slaščičarne, "da ne rabim vzeti kredita", doda. Čeprav je zaprisežena slaščičarka, pa kot svojo specialiteto navede: "Goveja jetrca a la Neja, niso še jedli boljših."

Jerneja Trofenik Dimnik FOTO: POP TV

KAJA BALENTIČ 23 let, Hrvatini Kaji je bilo pri 14 letih dolgčas in se je odločila, da bo 'za foro', kot sama pravi, spekla mafine. "Odlično so mi uspeli in ugotovila sem, da mi gredo takšne stvari dobro," pove in doda, da je njena največja kuharska podpornica mama: "Vedno mi nudi pomoč in podporo. Naučila me je, da je vredno slediti svojim sanjam." Sodnike bo poskusila navdušiti z novimi idejami in tehnikami ter svežino na krožnikih. Skrivna sestavina vsakega krožnika pa sta prepražen česen in čebula na olivnem olju.

Kaja Balentič FOTO: POP TV

KAJA JURAČ 30 let, Bleiburg Kajo v življenju vodi moto življenje je igra, igraj jo. In tako prihaja v MasterChefa, kjer želi odigrati najboljšo kuharsko igro in zmagati. "Z oddajo si želim odpreti nove poslovne priložnosti," pojasni mamica dveh otrok, ki trenutno dela v proizvodnji. Njena prva kuharska mojstrovina je bila svinjska ribica, za kuhanje pa jo je, zanimivo, navdušil oče.

Kaja Jurač FOTO: POP TV

KRISTINA JAKOPIČ 28 let, Žirovnica Kristina je cvetličarka in organizatorka porok, ki si želi z nastopom v oddaji svojo poročno ponudbo razširiti tudi na kulinarično področje. Ko jo vprašamo, kdaj se je prvič srečala s kuhalnico, v šali pove, da kot otrok, ko so jo z njo čez rit. Kot svojo kuharsko mojstrovino navede govejo juho, raje kot mericam pa sledi občutku, a ta se vedno ne izteče po željah, saj je žgance po maminem receptu zažgala.

Kristina Jakopič FOTO: POP TV

MOJCA KRAVINA 42 let, Maribor Mojca je podjetnica, ki ponosno ustvarja pekoče omake Pekočko. Že v osnovni šoli se je lotevala peke, ko je pripravila božično pecivo. Kuho ima v družini, saj sta jo zanjo navdušili babica in mama, oče je poskrbel, da zna pripraviti ribe, zdaj pa najraje kuha s partnerjem, ki jo je naučil različnih tehnik. Sodnike bo poskusila navdušiti z dvobarvnimi ravioli, v kuhinji pa se najraje loti sekljanja.

Mojca Kravina FOTO: POP TV

TANJA PIRC 50 let, Kamnik Tanja pravi, da je bila kuha, ko so bili njeni trije otroci še majhni, nujno zlo, zdaj pa v njej uživa. Zanimiva je njena odločitev za sodelovanje v oddaji MasterChef, saj si je to podarila za svojega abrahama. Kot svoj največji eksperiment navede čokolado z neobičajnimi sestavinami, kot so smrekovi vršički in rušovje, največja nagrada pa je, ko si prijatelji zaželijo še. V kuhinji, kjer na dan preživi dve do tri ure, najraje pripravlja kremne juhe, najbolj pa se brani lupljenja granatnega jabolka.

Tanja Pirc FOTO: POP TV

EVA KASTELIC 21 let, Medvode Eva je prava svetovljanka, saj se je z družino veliko selila po Evropi, trenutno pa študira v Veliki Britaniji. Čeprav je njen največji kuharski navdih njena mama, pa recepte, kot je značilno za mlade generacije, rada išče na Pinterestu ali kanalu Tasty. Za svojo prvo kuharsko 'mojstrovino' navede piškote v obliki Telebajskov, ki pa so, kot se spomni, končali v smeteh, saj niso bili okusni. Kuha po občutku in skromno pove, da si ne bi upala staviti, da bi katera od njenih jedi sezula sodnike.

Eva Kastelic FOTO: POP TV

GAŠPER PEKLAJ 29 let, Ljubljana Gašper je računalničar, ki se je najprej naučil speči jajca na oko, sledile so palačinke, pudingi: "In ostale manj instant jedi, ki so bile za sedemletnika neverjetna izkušnja k samoupravi." Izda nam tudi svojo kuharsko skrivnost: "Nekoč sem se zmotil in polento, ki je bila priloga golažu, sladkal." Sodnike bo poskusil navdušiti s karakterjem in prezentacijo. Obstaja pa jed, ki je res ne kuha, in to so vampi.

Gašper Peklaj FOTO: POP TV

JERNEJ SMOLINGER 26 let, Ptuj Jernej je preprost fant, ki rad igra harmoniko in kuha. Za kuho ga je navdušila mama, svoje prve kuharske mojstrovine se ne spomni, a pravi, da jo je zagotovo prva poskusila prav mama. Nikoli ne kuha po receptu, ampak iz glave, tako da bo receptura v kuhinji MasterChef zanj velik izziv. In njegova najslabša jed? "Kuhal sem kašico za svojo hčer, ki je bila videti okusna. Ko sem jo poskusil, sem lahko mimiko njenega obraza samo potrdil. Res je bilo zanič."

Jernej Smolinger FOTO: POP TV

MIHA ROBNIK 29 let, Nazarje Miha se je kuhe lotil po ločitvi, da se je lažje povezal s sinovoma. Takrat je tudi začel nastajati vlog Dans fotr kuha. Svojo kuhinjo opiše kot, v njej vlada kreativni kaos. A včasih se mu zgodi pravi kaos, saj je jutranjo kavo že 'sladkal' s citronko ali pa šest ur pekel pečenko in na koncu ugotovil, da je pokvarjena, a na srečo je ni zaužil. Kot kuharsko specialiteto navede turško kavo, sodnike pa bo navdušil s hitrim učenjem.

Miha Robnik FOTO: POP TV

PETER MUŽIČ 46 let, Nova Gorica Peter se je s kuhinjo srečal že pri osmih letih, ko je z babico pripravljal sladke kreme, ki sta jih z bratom jedla ob gledanju risank. Pravi, da raje kuha kot peče: "Pri kuhanju imaš jed vedno na očeh, pri peki pa daš v pečico, naštimaš temperaturo in upaš, da bo v redu." Do vseh sodnikov goji strahospoštovanje, a če bi izbiral, s kom bi kuhal, bi izbral Bineta.

Peter Mužič

SANDI KOMLANC 57 let, Domžale Sandijevi prvi spomini sežejo v vojsko, kjer je bil sprva ostrostrelec, potem pa je delal kot kuhar. Prvi jedi se dobro spomni, saj je piščanca razkosal na trideset delov in ga kuhal v veliki količini masla. Ker je bila jed, ki so jo poimenovali papi-koko, dobra, je še večkrat ponovil jedilnik. Zdaj najraje kuha ribjo juho. Če bi izbiral, s kom od sodnikov bi najraje kuhal, bi bil to Luka, ker pravi, da ima družina Jezeršek podoben pogled na podjetništvo kot ga ima sam.

Sandi Komlanc FOTO: POP TV

ŽAN MILOSAVLJEVIĆ 30 let, Ljubljana Žan si želi, da bi z zmago šel na svoje, saj je trenutno vodja gostinskega lokala. Rad kuha po občutku in nekoč se je njegovo eksperimentiranje izkazalo kot prava naumnost. Opiše nam svoj podvig: "Največji eksperiment v kuhinji sem izvedel, ko sem bil še mlad in neumen ter sem v vrelo olje stresel kocke ledu in opazoval, kaj se bo zgodilo. Kmalu je sledila prava manjša eksplozija." Vsaj enkrat na dan si pripravi topel obrok, njegova specialiteta pa so burgerji.

Žan Milosavljević FOTO: POP TV

ŽIGA DERŠEK 25 let, Šmartno ob Paki Žiga je pevec in radijski voditelj, ki rad kuha, saj to dela že od otroštva, ko je pri babici kuhal z vodo in zelenjavnimi kockami. Kot specialiteto navede jabolčno pito, ki jo poznamo vsi, a on naredi drugačno. Njegova najbolj zvesta ocenjevalka je njegova zaročenka, ki vsako jed preiskusi. Žiga pravi, da ima sanjsko dekle in ji je napisal pesem Tebi.