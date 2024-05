Razočaranje za Domna, tekmovalke so porazile moško skupino

Deseterica najboljših kuharjev sezone se je za balkon pomerila v dveh skupinah. Ker se ni nihče javil za vodjo, so to določili sodniki. Balona sta v sebi skrivala imeni Julije Bukvič in Domna Beribaka . Julija je priznala, da je naloga stresna in prinaša veliko odgovornost. Domen pa je povedal, da bo tokrat vodil z malce bolj trdo roko. Sama sta se morala dogovoriti, katere tekmovalce bi rada imela v svoji skupini, izziv pa se je sprevrgel v bitko med spoloma. V rdeči skupini so pristale vse tekmovalke, v modri pa tekmovalci.

Pet okusov, pet jedi

Luka Jezeršek je povedal: "Ste deseterica najboljših in od vas pričakujemo, da obvladate osnovne okuse." Skupini sta morali skuhati pethodni meni, in sicer pozdrav iz kuhinje, hladno predjed, toplo predjed, glavno jed in sladico. Vsak član skupine je moral pripraviti svoj hod, ki je moral temeljiti na enem izmed osnovnih okusov, torej na sladkem, kislem, slanem, grenkem in umamiju. V 15 minutah so si morali razdeliti in zamisliti jedi, sledilo je 70 minut kuhanja, 20 minut pa so imeli na voljo, da so jedi končali. Vsak je moral pripraviti tri porcije.

Pozdrav iz kuhinje sta pripravljala Domen in Dana Ilić, hladno predjed Blanka Erniša in Jure Pavlič, toplo predjed sta prevzela Julija in Luka Pangos. Lidija Subašić in Matej Muhvič sta pripravljala glavno jed, Klara Šmigoc in Rok Novak pa sladici. Domen je bil ves čas na obhodih in je pokušal komponente, medtem ko je Julija bolj zaupala članicam svoje skupine. 70 minut se je izteklo, nato so jedi dokončali, in sicer najprej pozdrava iz kuhinje in hladni predjedi.