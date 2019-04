Razplet, ki ga sodniki niso želeli videti

Tomaž Zevnik je po novem solo izzivu v svojo življenjsko redovalnico vpisal novo petico in se izognil zahtevnemu izločitvenemu testu. Ta je bil usoden za Lučko Kotnik, kar pa so sodniki obžalovali, saj je v kuhinji MasterChef Slovenija pustila svoj pečat in bi lahko še veliko pokazala.

Osem ogroženih tekmovalcev se je znašlo v osnovni šoli MasterChef. Iz že pripravljenih jedi so morali skuhati novo jed, šolsko kosilo s sladico. Poleg sodniške trojice so morali prepričati še tri zelo stroge kritike, tri strokovnjake za šolsko prehrano. In prišli so mali Bine, mali Luka in mali Karim.

Trije sodniki in njihove mini verzije FOTO: POP TV

Mali sodniki so imeli svoje zahteve. Juš ni hotel imeti na krožniku vidne zelenjave, David je želel barvit krožnik, mladi Luka pa nikakor ni želel kompota. Anžetu Kupleniku je bil izziv pisan na kožo, ker ima zelo rad otroke. Tomaž je znova obujal ne preveč lepe spomine na osnovno šolo, a je bil zagnan kot ponavadi. Jadranka pa se je jezila na polpet, spraševela se je, kaj sploh počne v kuhinji MasterChefa Slovenija. Karimu je povedala: "Verjetno je pri otrocih moja glava." Počutila se je krivo, ker ni bila doma. Sanja ni dobro poslušala navodil in je pripravljala jed, ki je že bila na voljo v kuhinji osnovne šole. V zadnjih minutah se je reševala iz zagate, pri tem pa ji je z balkona pomagal Maj.

Anže ima zelo rad otroke, mi pa njega še rajši. FOTO: POP TV

Mali sodniki so nato začeli okušati pripravljene jedi. Tekmovalci so bili pred njimi strašno napeti, saj so bili zelo resni in brezizrazni. Jadranka pa je ugotovila, da je pozabila na sladico. Bala se je, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju, saj se ni počutila sposobno, da bi sploh lahko še kaj skuhala.

Sanja nervozna pred Jušem FOTO: POP TV

Sodniki so za okušanje izbrali jedi Anžeta Kuplenika. Slišali smo lahko pohvalo mladega Luke, ki je njegovo sladico opisal kot najboljšo, ki jo je jedel v življenju. Tudi Sanja je dobila svojo priložnost, da se dokaže s svojimi jedmi, dal pa ji jo je Juš. David se je odločil za Tomaža Zevnika, ki je bil ob pohvalah sodnikov ganjen, še bolj pa, ko se je lahko kot najboljši z novo petico povzpel na balkon.

Vdih samozavesti FOTO: POP TV

Črne predpasnike so si morali nadeti Anže, Jadranka, oba Klemna, Sanja, Nastja in Lučka. Kuhali so s krompirjem, ki je bila njihova edina sestavina. Pripraviti so morali 5 popolnih pommes soufflejev, in sicer po posebni, zelo zahtevni tehniki. Anže je bil pred začetkom priprave že v nizkem štartu.

Strah in trepet tekmovalcev FOTO: POP TV

A se je naloga kmalu izkazala za zelo težko. Anže je prvi prinesel pommes souflle pred sodnike, ampak je bil premehek. Tekmovalec je pozabil, da bi ga lahko še enkrat uporabil, oziroma popravil, in ga je pojedel. Balkon ga je na to opozoril, Anže pa jih je utišal: "Bom novega naredil, pustite me." Nastjin prvi pommes souffle ni uspel, zato ji je Luka priskočil na pomoč z napotki, a ni bila uspešna. Bila je na koncu z živci in je med pripravo jokala.

Solze med izločitvenim testom FOTO: POP TV

Minilo je že 25 minut, sodniki pa niso dobili niti enega pommes souffleja. Prvemu je uspleo Klemnu Orterju, Anže je bil drugi. Tudi Klemen Lampič je bil uspešen, takoj za njim Jadranka. Sanja ni hotela, da jo odnese krompir, in res ji je uspelo narediti šolski primerek. Uspelo je tudi Nastji, ki je bila kot prerojena. Ker tekmovalcem ni šlo, oziroma so bili preveč počasni, so sodniki čas omejili.

Klemen Lampič in Anže sta si oddahnila prva FOTO: POP TV

Anže in Klemen Lampič sta pripravila največ pommes soufflejev, zato sta lahko oddahnila. Ostali so Jadranka, Nastja, Sanja, Klemen Orter in Lučka, ki je bila edina brez enega samega pommes souffleja. Tudi zadnji, ki ga je prinesla pred sodnike, ni bil popoln, zato je izpadla prav ona. Bine: "Rad bi, da veš, da si lahko resnično ponosna nase, ker v MasterChef kuhinji si nekaj naredila in pustila si svoj pečat tukaj." Lučka: "V čast mi je bilo kuhati za vas. Veliko mi pomeni vsaka stvar, ki ste mi jo povedali, vsak popravek, vsako navodilo." Bila je hvaležna za življenjske lekcije in potrditev, da kuha dobro.

Lučka je odšla z dvignjeno glavo FOTO: POP TV

Prihodnji teden se bo začel pozitivno in sproščeno, a se bo vzdušje kmalu drastično spremenilo. Ne zamudite v sredo in četrtek ob 21. uri na POP TV. Enodnevna predpremiera na VOYO.