Rdeča skupina z nepozabno jedjo navdušila visokega gosta: Božansko

Trem sodnikom se je za tokratni izziv skupin pridružil visoki gost, Alan Jones. Četverica je bila navdušena nad jedmi obeh skupin, a je zmago tokrat slavila rdeča skupina. Prav jed, ki jo je pripravila vodja skupine Evita Antončič, je bila za sodnike božanska.

Pethodni meni za četrtega sodnika, Alana Jonesa Na tokratnem izzivu skupin so sodniki pričakovali, da jim bodo tekmovalci pokazali vse, kar znajo. Spomniti so se morali na najboljše jedi, ki so jih jedli v preteklosti in so nanje naredile poseben vtis. Luka Jezeršek: “Takšne jedi želimo danes od vas.” Pripraviti so morali pethodni meni po lastnem navdihu, torej hladno in toplo predjed, juho, glavno jed in sladico. Vodji skupin sta postali Maša in Evita, ki sta se sami dogovorili, kateri tekmovalci bodo kuhali v njunih skupinah. Bernard in Zala sta se pridružila Eviti, Petra, Marko in Luka pa Maši.

icon-expand Vodji Evita in Maša FOTO: POP TV

Tekmovalci so izvedeli, da bodo kuhali za Alana Jonesa, ki po celem svetu obiskuje najboljše in najbolj slavne restavracije, spoznal pa je največja imena kuharskega sveta, med njimi tudi očeta MasterChefa Gordona Ramsaya. Izvedeli so tudi, da se je Alan rodil v Ljubljani, a se je kmalu preselil v Švico k očetu. Četrti sodnik si je v predjedi zaželel 'foie gras', torej specialiteto iz račjih ali gosjih jeter, navdih za sladico pa so morali tekmovalci dobiti ob slivovih cmokih, ki jih obožuje. Za celoten meni so imeli na voljo 100 minut, Alan pa je pričakoval okusno hrano, ki izhaja iz tradicije, opozoril je tudi na videz in predstavitev jedi.

icon-expand Sodnikom se je pridružil Alan Jones. FOTO: POP TV

Maša je članom skupine predstavila svoje predloge in jih prosila, naj se glede svojih idej posvetujejo z njo. Bine Volčič je imel največ pomislekov glede sladice Evitine rdeče skupine, medtem ko meni Mašine modre skupine ni imel rdeče niti. Maša je zato spremenila nekaj idej, Luka pa se je lotil kombiniranja sestavin z račjimi jetri. Marko si je želel, da bi mu Maša naložila več nalog, počutil se je, kot da mu ne zaupa in ne verjame vanj. Maša: “Naloge sem razdelila glede na to, koliko se mi je zdelo, da je kdo sposoben v tem času pripraviti.”

icon-expand Marko se je počutil, kot da mu Maša ne zaupa. FOTO: POP TV

'Okusno, prefinjeno, božansko, neverjetno …' Po izteku časa sta imeli skupini na voljo 10 minut za dokončanje hladne predjedi. Gost je sodnikom medtem zaupal, da ne je gob in prav takšno juho je pripravila Evitina rdeča skupina. Najprej pa je bila na vrsti hladna predjed, ki sta jo Evita in Maša predstavili z zamudo, nato sta šli s svojimi člani dokončat toplo predjed. Alan je bil najbolj navdušen nad sladoledom z gorčico in medom rdeče skupine, a tudi hladna predjed modre skupine ni bila deležna velikih kritik.

icon-expand Božanska topla predjed rdeče skupine. FOTO: POP TV

Petro je zmotilo, ker sta z Markom v nadaljevanju lahko samo opazovala serviranje tople predjedi. Ta je sicer sodnike navdušila. Alan: “Enkratno je bilo.” Luka je komentiral preskok, ki so ga tekmovalci naredili: “Vizualno, okusno, prefinjeno. Neverjetno.” Ko pa so poskusili brioš z gosjimi jetri in brusnično marmelado, so bili še bolj navdušeni. Alan: “To je pa res enkratno. Božansko. Bravo.” Luka: “Tu pa lahko umrem.” Nato je bila na vrsti juha in Maša je tik pred serviranjem ugotovila, da je grenka. Poskusila jo je rešiti s sladko smetano, nato pa se je jezila še zaradi raviolov. Dobila je občutek, da ji je Marko namerno nagajal, a je bila juha na koncu sodnikom zelo okusna, le raviol je bil preveč debel. Alan je poskusil tudi juho iz jurčkov, so pa tekmovalci žal prekuhali raviol z rumenjakom.

icon-expand Zadovoljni Alan. FOTO: POP TV

Bernardu so se medtem prismodila račja prsa, kar je Bine takoj zavohal. A je bila glavna jed rdečih gostujočemu sodniku zelo všeč, krožnik bi si lahko z lahkoto predstavljal v restavraciji z Michelinovo zvezdico. Alan je pohvalil tudi goveja lička modre skupine, a je Bine opozoril, da bi se lahko tekmovalci izognili nekaj osnovnim napakam. Petra se je veselila serviranja sladice, ki jo je pripravljala z velikim ponosom. Evita pa je bila žalostna, ker sladica rdečih ni bila takšna, kot so si jo zamislili. Sodnikom ni bil všeč sladoled modre skupine, ki je bil trd in nedefiniranega okusa, a je gosta sladica kljub temu popeljala v otroštvo. Sladica rdečih je razočarala, bila je elegantna, a presladka, po Binetovi oceni tudi zgrešena.

icon-expand Sodniki so pohvalili Petrin slivov cmok. FOTO: POP TV

Aplavz za obe skupini, zmaga Evitinim rdečim Gostujoči sodnik je bil na koncu zadovoljen, priznal je, da ni pričakoval tako dobrih jedi. Najbolj si je zapomnil toplo predjed rdeče skupine. Evita je bila ganjena, ko je slišala pohvale zanjo. Bernard si je oddahnil, ko je izvedel, da je gosta tudi glavna jed popeljala v Michelinovo restavracijo. Razočaranje je sledilo na koncu, ko so sodniki pokomentirali sladico. Evita si je očitala, da ni poskrbela za potrebno svežino.

icon-expand Sodniki so pohvalili tudi modro skupino. FOTO: POP TV

Modra skupina je izvedela, da je bila njihova hladna predjed malce slabša od predjedi rdečih. Tudi njihovo sicer dobro toplo predjed je zasenčila topla predjed rdeče skupine. Sodniki so pohvalili bučno juho, kar je veliko pomenilo Marku. Glavna jed modrih je bila po mnenju sodnikov zelo dobra, a klasična in prevelika. Je pa Alan čestital skupini za sladico, sodniki so opozorili le na ponesrečen sladoled.

icon-expand Rdeča skupina bo jutri varna. FOTO: POP TV

Maša je bila na koncu razočarana: “Vem, da moja skupina danes ne bo videla balkona.” In res je gostujočega sodnika bolj navdušil meni rdečih. Evita je bila ponosna nase, ker se je znova dokazala po nekaj slabih kuhanjih. Prav za njeno predjed so sodniki povedali, da je ne bodo nikoli pozabili. Ne zamudite izločitvene oddaje MasterChef Slovenija jutri ob 20 uri na POP TV.