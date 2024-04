Rdeči so modrim ukradli tri recepte, kar se jim je hitro maščevalo

Nov izziv skupin v MasterChefu Slovenija se je začel kot napeta taktična igra. Kateri skupini bodo tekmovalci pripadali, so določile krogle, ki so jih izbrali sami. V rdeči skupini so pristali Luka Pangos , Klara Šmigoc , Domen Beribak , Jure Pavlič , Amadeja Lube , Andreja Špeh in Barbara Perić . Modro skupino so sestavljali Lidija Subašić , Martina Pušnik , Rok Novak , Matej Muhvič , Blanka Erniša , Dana Ilić in Julija Bukvič . Sodniki so za vodjo modrih določili Mateja, vodja rdečih je postal Domen.

Skupini sta izvedeli, da bosta pripravljali sladico po receptu Karima Merdjadija . Sodnik jo je sestavil iz sedmih komponent, vsak tekmovalec v skupini je bil tako odgovoren za eno izmed njih. Mojmir Šiftar : " Verjemite mi, danes vam bo recept prišel še kako prav. " Za recepte so se tekmovalci borili v igri Razdeli ali ukradi. Morali so razmišljati strateško, obenem pa predvideti, kako razmišljajo nasprotniki. Če sta se denimo oba tekmovalca odločila recept deliti, sta dobila polovičen recept s sestavinami in postopkom. Če sta se oba odločila ukrasti recept, tega ni dobil nihče.

Rdeči ukradejo tri recepte, modri ostanejo brez vseh

Najprej sta se Martina in Jure borila za recept za meringo, in ker sta se oba odločila recept ukrasti, ga ni dobil nihče. Luka in Julija sta se borila za recept za malinov džem, in ker se je samo tekmovalec odločil recept ukrasti, ga je dobil on. Blanka in Barbara sta borili za kokosov biskvit dacquoise, a sta ga obe nameravali ukrasti, zato ga ni dobila nobena. Enak scenarij sta si spisala naslednja para tekmovalk. Klara in Lidija sta se borili za recept za hrustljavo čokoladno-lešnikovo sredico, Andreja in Dana pa za čokoladno-jagodni ganache. Amadeja in Rok sta se borila za recept za žele iz kumare, ukradla ga je tekmovalka. Matej in Domen sta se borila za najtežji recept, in sicer za biskvit macarons. Matej je računal, da sta sklenila dogovor, potem ko sta si segla v roki, na koncu pa je bil Matej že tretji tekmovalec, ki so ga rdeči uspeli pretentati. Modri so tako ostali brez receptov.

Skupini sta se lotili dela, na voljo sta imeli 45 minut, trgovina je bila ves čas odprta. Za zaključevanje sladice sta imeli na voljo 10 minut. Matej je ocenil, da ima nasprotna skupina ogromno prednost, saj so bile v njej tudi vse slaščičarke. Ni pa si dovolil, da jih to potlači. Prav nasprotno, izkušnja mu je dala še več motivacije, da se dokaže. Julija in Rok sta se znašla in sta postopek priprave opazovala pri sosedih, prav tako Matej. Slednjemu je veliko pomagala Lidija, ki je tudi budno opazovala delo ostalih članov svoje skupine.

Luka Jezeršek je Klari tri minute pred koncem peke namignil, da je uporabila preveč sestavin za svojo komponento. Barbari se je biskvit prijel na papir za peko in je prosila za pomoč. Tik pred iztekom časa ji je uspelo odlepiti en krog. Rdeči so ugotavljali, da imajo vse komponente, prav tako modri, in Matej je bil zadovoljen, ker jim je to uspelo brez receptov. Skupini sta nato sestavili vsaka svojo sladico. Modra skupina je imela težave z džemom, ki je bil preveč tekoč, toda enake težave je imela tudi rdeča skupina, ki je imela recept za to komponento.