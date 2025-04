Rebeka Dremelj: Kuham čisto vsak dan

Rebeka Dremelj je s kuhanjem začela 13 let nazaj, ko je postala mama. Ob vsakodnevnem nabiranju izkušenj je postala odlična kuharica z izostrenimi brbončicami. Tokrat so jo razvajali tekmovalci MasterChefa Slovenija, ki so jo navdušili, sama pa jih je očarala s svojo sproščenostjo in smislom za humor.

OGLAS

Sodniki so tekmovalce postavili pred prav poseben individualni izziv, kuhali so za skrito gostjo. To je bila vsem dobro znana glasbenica, ki obvlada slovensko zabavno sceno, in velja za ljubiteljico dobrih okusov, Rebeka Dremelj. Še preden se je tekmovalcem razkrila, je o svoji povezavi s kuhanjem povedala: "S kuhanjem sem povezana tako kot običajna slovenska gospodinja, tako da kuham čisto vsak dan za svoje otroke, med drugim pa sem povezana tudi tako, da sem sodelovala pri nastajanju ene kuharske knjige." Gre za knjigo Nepremagljiva kuhinja z Almo Rekić.

Rebeka Dremelj FOTO: POP TV icon-expand

Sama je s kuhanjem začela komaj 13 let nazaj, pred tem ni znala prav dosti. Rebeka: "Ko sem rodila svojo prvo hči, sem pa videla, da je vrag odnesel šalo, da bom pa zdaj morala začeti kuhati." Danes zelo rada preizkuša nove recepte, ko ji to dopušča čas, vedno pa se posveti dekoriranju krožnikov. Rebeka: "Tudi če delam filane paprike, jih dam lepo na krožnik." Ko gre na kosilo ali večerjo v gostilno, bistro ali restavracijo, jo najbolj zmoti prav serviranje: "Najbolj me zmoti to, da hrana ni lepo postavljena na krožnik, da ni lepo zdekorirana." Najbolj jo seveda navdušuje okus jedi, in kot je povedala, rada preizkuša različne kombinacije, je pa tudi sladkosneda. Rebeka: "Bi želela, da ne bi bila." Tako je bila navdušena nad sladico Martine Trgovec, ki je bila ena izmed favoritk za zmago na tokratnem izzivu. Sladica jo je vrnila v otroštvo, kajti ena izmed komponent jo je spomnila na kompot, ki sta ga zanjo pripravljali njena mama in babica. Najbolj pa jo je navdušila slana jed, ki jo je pripravila Barbara Poljanec.