Robert Anže Blažič se bo skupaj s še 15 tekmovalci boril za pokal MasterChef Slovenija 2021. 23-letnik, ki prihaja iz Velenja, je v svojih pričakovanjih skromen. Ne upa si napovedati, da bo s svojimi jedmi sezul sodnike, in meni, da se bo moral za uspeh zelo potruditi. Robert Anže: “ Ko smo začeli s snemanjem, sem videl, da sem ‘nasankal’. Vedel sem, da bo potrebno zbrati vse atome koncentracije in energije, se 100-odstotno predati MasterChefu, če hočem zmagati. ”

Predan je tudi svojemu poklicu, saj dela kot natakar. Robert Anže: “Res je, ljubim svoj poklic. Ko drugi uživajo, jaz delam in skrbim za njihov užitek. Iz izkušenj vem, da je poklic natakarja zelo fizično in psihično naporen.” Iskreno pove, da simpatična dekleta niso lepši del njegovega delovnika: “Z njimi je največ dela in najmanj profita ... Lepši del mojega poklica so definitivno tisti trenutki, ko vidim, da gosti od nas odhajajo zadovoljni. Sploh, če ob tem pridejo še pohvale.”

Na vprašanje, ali je oddan ali samski, hudomušno odgovori: “Odvisno od trenutka in od česa imam več koristi.” Pa je pripravljen na oboževalke, ki bodo prišle v paketu s prepoznavnostjo? Robert Anže: “Če sem pripravljen na oboževalke, ki me bodo lovile po Velenju? Ja! Tečem hitro, saj je za mano 9 let treningov atletike.”

Več o Robertu Anžetu Blažiču preberite tukaj.

Glede slabih življenjskih izkušenj ostaja malce skrivnosten. Robert Anže: “Vsak od nas ima za sabo slabe trenutke in nekako živi z njimi. Poskusiš rešiti, kar se da, če ne, odmisliš in živiš s tem dalje. Če imam s kom slabo izkušnjo, ga preprosto odrinem iz svojega življenja. Vsak si sam izbira prijatelje in ljudi, ki ga obkrožajo. Zakaj ne bi tudi jaz? Kljub vsem slabim stvarem, ki se se mi zgodile v življenju, pa moram priznati, da je za mano tudi veliko lepih stvari, čeprav včasih samo malenkosti. In te trenutke vedno bolj cenim. Včasih mi dan polepša že pozdrav starejšega gospoda na cesti. Tega ne doživiš vsak dan, kajne?”