Rok Novak o zakulisju šova: V zraku se je čutila želja po učenju

Ena izmed napak je bila koža na fileju romba. To bi lahko rešil, če bi komponento pred serviranjem poskusil. Ali v naglici nisi pomislil na to?

Koža na rombu, tista temna, zapomnite si – ni užitna. Če se slučajno podate na MasterChef tekmovanje, da vas ne bo pospremila pred vrata kuhinje. (smeh) Bolj kot okušanje med samim kuhanjem, me je stalo uvrstitve nepoznavanje sestavine. Joj, koliko idej je bilo po tistem, ko sem po ocenjevanju odhajal za kuharsko postajo. Samo po bitki je enostavno biti general. (smeh)

Sodelovanje v MasterChefu je bila tvoja velika želja in prav letos še posebej težka preizkušnja, saj oddaje spremljamo štirikrat na teden. V tekmovanju si vztrajal kar osem tednov. Če potegneš črto, ali si zadovoljen z rezultatom?

Že nekaj let pred tistim časom, korono, sem si želel sodelovati na MasterChef kulinaričnem izzivu, pa nekako nisem mogel uskladiti vseh svojih aktivnosti. V tej, jubilejni sezoni, pa sem se odločil in se podal na to lepo kulinarično popotovanje. Bili so trenutki, ko je bilo naporno, ko so se izzivi vrstili drug za drugim. Imam občutek, da so se nam kuhalnice prilepile za dlani. Več izločitvenih, več kuhanja, kar nekaj jih je bilo, pet sem jih naštel. Hvaležen sem za te izločitvene, saj sem bil tukaj zato, da sem kuhal in s tem kuhanjem sem se ogromno naučil in pridobil ogromno veščin, tako kulinaričnih, kot tudi tistih ostalih, ki s kulinariko nimajo veliko skupnega, kot so srečanje s kamerami, pa reporterji, pa sodniki. Vse skupaj ena enkratna izkušnja. Hvala vsem, ki ste me spremljali na tej poti: sodniki, reporterji, maskerke, koordinatorke, kamermani, ekipa za hrano, 'floor managerka'. Upam, da nisem koga zgrešil, če pa sem, mi naj ne zameri. A po vsem, kar sem napisal, je še potrebno, da potegnem črto. (smeh) Ne želim potegniti črte, ker ne želim potegniti črte pod kulinarično potjo.

Kako pa so tvojo pot v tekmovanju komentirali tvoji najdražji in kakšnih odzivov si deležen?

Domači, sosedje, znanci, prijatelji so z zanimanjem spremljali mojo pot, me spodbujali, bodrili, nekateri spoznavali moje kvalitete, ki jih niso poznali. Vsesplošno sem dobil ogromno pozitivnih komentarjev. Bilo pa mi je hudo, ker sem se poslovil ravno pred izzivom, kjer je bil kuharski izziv infuziran (smeh) z našimi domačimi. Tega sem se zelo veselil. "Joj, sem bila v nizkem štartu, organizirala sem si dopust, da bova skupaj kuhala, ti pa že zunaj," je dejala Barbara.