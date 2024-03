Rok po dani drugi priložnosti blažen za kamerami

Rok pravi, da se je takrat znašel v vrtiljaku čustev: "Ko misliš, da je že vsega konec, pa ti trije mušketirji ponudijo še eno vožnjo, ne z vlakcem smrti, raje bi rekel vlakcem neprecenljivih doživetij v MasterChef kuhinji. To lahko komentiraš samo v kombinaciji strasti do kuhanja. Tu je skrita tradicija, lepi spomini na kuharske mentorje, mamo, staro teto, staro mamo in druge kuharje, in potem imamo sodelovanje v kuharskem tekmovanju MasterChef in v tej kombinaciji doživiš harmonijo čustev, kot sem jo doživel in pokazal pred kamerami. Saj veste, harmonija okusov s čustvi je zelo pomembna tudi v dobrem krožniku. Vsi pa v krožniku iščemo tudi umami in 'after taste' (pookus), ki nas vodi v želji po še. In ravno to se je zgodilo, mušketirji so mi dali umami in ta se je do popolnosti pokazal, ko so kamere ugasnile in 'after taste' ni in ni odšel." Doživetje, ki ga lahko kot navdušen padalec primerja s skokom s padalom: "Adrenalin med skokom popusti, ko pristanemo, in ostane blaženost. Če prevedem ocenjevanje s ponovno priložnostjo, umami primerjam s skokom s padalom, izklop kamer pa je kot pristanek, ko nastopi blaženost. (smeh) Nepopisna radost in dvig kuharske energije do neba. Tukaj pa 'sky is not the limit' (nebo ni meja), ker je limit nekje v univerzumu."