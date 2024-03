Rok se je že poslovil, a mu je bila dana druga priložnost

Na prvem izločitvenem testu desete sezone MasterChefa Slovenija se je pomerilo sedem tekmovalcev. Matjaž Vengust , Lidija Subašić , Klara Šmigoc , Rok Novak , Julija Bukvič , Dana Ilić in Amadeja Lube so se morali pripraviti na kulinarični maraton. Luka Jezeršek : " Pod klošami se skrivajo legendarne MasterChef jedi, ki so v preteklih sezonah osvojile srca Slovencev. " Mojmir Šiftar : " Postale so več kot le recept. Doma jih pripravljamo praktično vsi. " Prva jed je bila limonina pita s krhkim testom, žametno limonino kremo in rahlo meringo. Sodnike je v tretji sezoni z njo razveselila Salome .

Tekmovalke so se že lotile krhkega testa, medtem ko sta Matjaž in Rok v trgovini še vedno nabirala sestavine. A so tudi dekleta delala po občutku, Dana je priznala, da ima prazno glavo, nihče pa se ni predal. Druga jed, ki so jo sodniki razkrili, je bil sotiran krompir. Julija se je raje lotila tega, medtem ko so tri sotekmovalke v pečico dale testo za pito. Tretja jed je bila kremasta bela rižota, a je Lidija še naprej vztrajala pri piti. Klara se je odločila, da se bo lotila rižote, bala se je, da jo bo ureznina pri tem ovirala.

Tekmovalci so morali začeti kuhati, sodniki pa so v nadaljevanju na vsakih 5 minut razkrili novo jed. Sedmerica se je lahko odločila, ali se je bodo lotili ali bodo vztrajali pri prejšnji. Lahko so pripravljali tudi več jedi hkrati, a so se morali zavedati, da jih lahko sotekmovalci kadar koli prehitijo. Prvega, ki je dostavil dovolj dobro jed, je čakal balkon, drugi tekmovalci pa z isto jedjo niso imeli več možnosti. Karim Merdjadi : " Morali boste biti hitri, praktični in strateški. " Luka: " Ko je šesto mesto na balkonu zasedeno, se kuhanje danes konča. "

Amadeja je kmalu zatem pred sodnike želela prinesti sotiran krompir, ko se je spomnila, da ima v pečici testo za pito. Hotela se je že vrniti, ko je zagledala Julijo in si premislila. To je bila dobra odločitev, saj je bil njen krompirček popoln in se je lahko kot prva povzpela na balkon. Julija se je morala lotiti druge jedi.

Rok je zatem dostavil limonino pito, a mu ta ni prinesla vstopnice za balkon. Testo je bilo premalo pečeno in neenakomerno razvaljano, krema je bila preveč stepena in neokusna, beljaki za meringo pa so bili preveč zbiti. Sodniki so zavrnili tudi rižoto Matjaža in Julije. Slednja ni bila navdušena nad novo jedjo, piščancem francaise. Matjaž se ga je lotil, a se je videlo, da ne pozna recepture. Lidija je nato prinesla limonino pito, ki so se je sodniki veselili že med rezanjem, in tudi okusna je bila. Vztrajnost tekmovalke je bila poplačana, pita jo je popeljala na balkon.

Zadnje jedi, ki so jih sodniki razkrili, so bili piškoti s koščki čokolade, ocvrt krompirček in umešana jajca. Klara si je lahko oddahnila naslednja, saj je kljub dodajanju mleka dostavila okusno, slano in kremno rižoto. Drugi tekmovalci so se lotili priprave krompirja. Prvega je pred sodnike prinesel Rok, a je bil krompir surov. Tudi Matjaž in Dana sta ga premalo spekla, zato sta morala nazaj za kuharsko postajo. Julija se je nato lotila umešanih jajc in odločitev je bila pravilna, saj jih je zelo dobro pripravila in se je lahko povzpela na balkon. Matjaž ji je kmalu zatem sledil, saj mu je uspelo pripraviti odličen krompirček.

Na izločitvenem testu sta ostala Dana in Rok. Tekmovalka je pripravljala piškote, njen sotekmovalec pa piščanca francaise, a mu ni uspelo. Dana je pred sodnike prinesla surove piškote in je ponovila vajo. Ko so jo tekmovalci na balkonu spomnili, da ima v pečici še ene piškote, je pred sodnike pohitela z njimi. Rok jo je prehitel, a se je v zadnjem hipu kavalirsko umaknil, Dana pa si je s svojim piškotom priborila mesto na balkonu.

Druga priložnost za Roka

Rok se je že poslovil z besedami, da je bilo sodelovanje v MasterChefu njegova dolgoletna želja. Bil je neizmerno vesel, da je bil del fantastične ekipe in da je lahko stal pred sodniki. Nato pa ga je Karim presenetil z napovedjo: "Mi verjamemo v druge priložnosti in zato v prvem tednu domov ne bo odšel nihče." Tekmovalcu se je tako uresničila velika želja in lahko se bo še dokazal.