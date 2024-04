Rok si je oprtal Martino na ramena in jo odnesel na balkon

Mehika, Indija in Velika Britanija

Mojmir Šiftar je nov skupinski izziv naznanil z besedami: "Pripravite se na kulinarično popotovanje okoli sveta." Globus je odločil, s kom se bodo tekmovalci odpravili na določeno destinacijo. V rdeči skupini so pristali Julija Bukvič, Domen Beribak, Andreja Špeh, Luka Pangos in Dana Ilić. V modri so se znašli Jure Pavlič, Blanka Erniša, Lidija Subašić in Klara Šmigoc, v rumeni pa Rok Novak, Amadeja Lube, Matej Muhvič in Martina Pušnik. Sodniki so od njih pričakovali, da bodo pokazali kulinarično širino in stopili iz cone udobja domačih okusov. Mojmir: "In samo to vas lahko popelje do zmage, zato dobro razmislite, komu boste zaupali vodenje vaše skupine." Vodja rdečih je postala Dana, vodja modrih Jure, vodja rumenih pa Rok.

Rdeči so odpotovali v Mehiko, modri v Indijo, rumeni pa v Veliko Britanijo. Pripraviti so morali trihodni meni, ki bi sodnikom pričaral kulinarične užitke vsake države. Pod prvimi 'mystery boxi' so se skrivale aromatične začimbe in najbolj priljubljene sestavine vseh treh kuhinj. Pod ostalimi 'mystery boxi' so se skrivale glavne jedi, pastirska pita, tamales in piščanec biryani, ter sladice 'tres leches', 'sticky toffee' puding in 'gulab jamun'. Slednje so pripravljali z receptom, glavne jedi pa so morali pripraviti brez njega. Za kuhanje so imeli na voljo 100 minut.

Tekmovalci so poskusili glavne jedi, da bi ugotovili, iz katerih sestavin so pripravljene. Poskušali so tudi ugotoviti, kako so posamezne komponente pripravljene. Modri niso imeli prave ideje za predjed, ki so jo morali skreirati sami. Na koncu so se odločili za 'fish and chips', a Lidija ni verjela, da bodo z njo lahko konkurirali mehiški kuhinji. Rumeni so se odločili za naan kruhek z jagenjčkom ter čičerikino in paradižnikovo omako in Karim je ocenil, da Rok tokrat odlično vodi skupino. Rdeča skupina je za predjed pripravljala tacose.