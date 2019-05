S svojimi potezami bo osupnila sodnike

ŠALA DNEVA Arhiv

Fant in dekle, nekega večera sedita na klopi in opazujeta luno in zvezde, ki se igrajo okoli nje. Fant nenadoma reče dekletu: ''Draga, eh, kako bi rekel … če bi, ali si za to …''

''Seveda, dragi. Ni treba, da ti je nerodno. Te tvoje besede čakam že cel večer. Seveda se greva ljubit.'' ''Ah, ne, saj nisem mislil tega. Hotel sem te samo vprašati, ali mi lahko posodiš 100 evrov?'' ''Kako si upaš? Saj se komaj poznava!''