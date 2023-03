Barbara: Sabinine izjave me samo nasmejijo

Barbara Nonis si je v drugem tednu tekmovanja prislužila vzdevek Artičoka, ki ji ga je nadela Sabina Jeršin. Pravi, da jo izjave sotekmovalke samo nasmejijo, vesela pa je, da je njej ljubo in zdravilno sestavino spoznala vsa Slovenija.

V drugem tednu šova MasterChef Slovenija so sodniki tekmovalce postavili pred prav poseben kuharski izziv. Deseterica, ki se je morala dokazati na individualnem izzivu, je sama napolnila nakupovalno košarico, in sicer je vsak prispeval po eno sestavino. Pisani druščini, ki so ga do tistega trenutka sestavljali zelje, svinjski file, jajca, sladek krompir in česen je Barbara Nonis na presenečenje sotekmovalcev in sodnikov dodala artičoko. V MasterChef kuhinji je nastal pravi preplah, česar se je Barbara dobro zavedala. Barbara: "Pa da spregovorim o moji ljubljeni artičoki. Tako zelo sem se obremenjevala zaradi nje, potem pa sem le doumela, da težava ni v meni, temveč v drugih, v njihovem nepoznavanju te čudovite, zdravilne zeli. Pred sto leti bi me zažgali na grmadi. Torej nauk te epizode: ne bojte se artičoke, bojte se tistih, ki je ne poznajo! V italijanski kulinariki jo uporabljajo tako v morskih kot tudi mesnih jedeh, kot prilogo ali kot posamezno jed, v vseh primerih je odlična! Nisem pa še videla vrhunskih jedi iz zeljnate glave, razen pri Kitajcih. Pa ne me narobe razumeti, obožujem zelje, danes bo pri nas jota."

icon-expand Barbara Nonis in zdravilna artičoka. FOTO: POP TV

Medtem ko se Sandra Dobaj, Žiga Škvorc in Nik Marolt niso pustili zmesti, pa se je Sabina Jeršin silno hudovala. Sotekmovalki je nadela vzdevek Artičoka, jeza pa je ni minila niti na izločitvenem testu. Barbara: "Izjave Sabine Jeršin me samo nasmejejo, že v naslednji oddaji bo kdo drug kriv za njeno nesposobnost. Rada pa bi dodala, da je bil moj aplavz Sašu Košuti iskren, saj je bil boljši od mene. Vesela sem za uspehe drugih, nisem nevoščljiva ali zavidljiva, to so človeške hibe, ki me pri drugih zelo motijo, zato sem jih že v rani mladosti otresla iz sebe."

icon-expand Barbara in Sabina v prvi oddaji MasterChef Slovenija, tik preden sta se skupaj povzpeli na balkon. FOTO: POP TV

Toda artičoka bi tudi njo malodane stala mesta v tekmovanju in na balkon se je po izločitvenem testu povzpela z grenkim priokusom. Toda Barbara svoje odločitve ne obžaluje: "Danes lahko rečem, da je artičoko spoznala cela Slovenija, kar tudi ni slabo. Pa naj vam bo domači izziv sledeči: ocvrite, Luka pravi, da je to zelo enostavno, zelje, sladek krompir in artičoko. Pa boste sami lahko ocenili, katera sestavina zmaga." In še doda: "Težko sem šla na balkon predvsem zato, ker smo v tej epizodi izgubili Špelo Leskovar, ki pa je kulinarično zelo sposobna in človek z veliko začetnico!"

