Sabino je zaznamovalo spolno nasilje, mir je našla v kuhanju

Sabino Jeršin, ki je sodnike MasterChefa Slovenija navdušila s predstavitveno jedjo, je v življenju zaznamovala spolna zloraba. Posledice dogodka iz svoje mladosti je premagala prav s kuhanjem, v katerem je našla mir.

Sabina Jeršin, ki svoj kuharski talent v MasterChef kuhinji dokazuje v petkah, je po poklicu diplomirana medicinska sestra. Zanj se je odločila že kot nekajletna deklica. Sabina: "Odkar pomnim, sem si želela pomagati drugim. Želja je vedno bila v meni in predvsem zato sem se odločila za ta poklic, v katerem neizmerno uživam."

icon-expand Sabina Jeršin FOTO: POP TV

V življenju jo je najbolj zaznamovala spolna zloraba, ki jo je doživela v mladosti. Sprva je o dogodku molčala, ko ga je v sebi predelala, je o njem lahko spregovorila javno. Sabina: "O tej temi odprto govorim predvsem zato, ker je to še vedno tabu tema, kar pa ne bi smela biti. Živimo v svetu, v katerem se tovrstni dogodki dogajajo vsakodnevno, za štirimi stenami, pri sosednjem pragu in nikakor ne samo čez lužo, kot je to nekdaj veljalo." Namesto podrobnosti o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo, raje pomaga z nasveti drugim mladoletnim žrtvam spolnega nasilja. Sabina: "Največja pomoč, ki jo sama lahko ponudim, je pogovor in občutek, da daš vedeti žrtvi, da ni sama. Da za to, kar se ji je zgodilo nikakor ni kriva sama, kar pa je še vedno največkrat problem."

icon-expand Sabina s sotekmovalci na balkonu, kamor se je povzpela po uspešnem začetku tekmovanja. FOTO: POP TV

Posledice nasilnega dogodka je premagala prav s kuhanjem, v katerem je našla mir. Sabina: "Zame je kuhanje že od nekdaj predstavljalo varen prostor. Prostor, kamor se umaknem pred svetom, ko mi je hudo. Da se sprostim in uživam. Sem to, kar sem, ko zavrtim kuhalnico." Če bo iz MasterChefa Slovenija prišla kot zmagovalka, bo odprla butično slaščičarno, o kateri sanja že 6 let. Ali bo potem konec njene kariere v zdravstvu? Sabina: "Definitivno bi si želela odpreti slaščičarno, seveda pa bi denar v primeru zmage porabila izključno za odprtje le-te. Če bi zamenjala poklic? Glede na situacijo v zdravstvu, mislim da ne bi veliko premišljevala in bi se posvetila svoji strasti - kuhanju."

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right

A tekmovanje se je šele dobro pričelo in pot bo za mamo dveh majhnih fantkov, starih 3 in 1 leto, še posebej naporna. Sabina: "Ločitev od otrok bo ena izmed težjih stvari, vendar verjamem, da kjer je volja, tam je pot. Za otroka bo mož več kot odlično poskrbel, tako da bo moja edina in glavna naloga samo kuhanje."

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right

Ne zamudite nove oddaje MasterChef Slovenija jutri ob 21.10 na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.