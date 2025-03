Samo Kreft: Kuharske kariere še nisem obesil na klin

Čeprav sem največkrat jaz v vlogi učitelja, profesorja, mentorja, mi tudi vloga učenca ni tuja. V zadnjih štirih letih sem se udeležil kar nekaj tečajev, delavnic in izpitov: za maserja klasične masaže, za kmeta, za naravovarstvenega nadzornika, za jamarja, za masaže z ventuzami, za koktajle pri Akademiji Jezeršek, za vegansko kuhinjo pri Gastrofuziji in pri Slovenskem veganskem društvu, redno obiskujem plesne tečaje ... Rad sem v vlogi učenca in to je bil tudi eden od pomembnih razlogov, da sem se prijavil v MasteChefa. In že v tem kratkem času, kolikor sem imel čast biti zraven, sem se veliko naučil tako od sodnikov kot od sotekmovalcev. Pri učenju od sotekmovalcev ne mislim le na 'plonkanje' (smeh), ampak tudi na zanimive kuharske debate v zakulisju.

Sodniki so bili hkrati vaši mentorji, učitelji, torej so se vloge v tvojem primeru obrnile. Kako je bilo znajti se v vlogi učenca v MasterChefu?

Po pravici povedano, mi več pomenijo individualne pohvale za konkretne dosežke. In sodniki so nas, in tudi mene, kar pogosto tudi tako individualno pohvalili. Ta skupinska pohvala je bila tako le še ena prijetna pika na i.

Ta pohvala mi je res veliko pomenila, saj moj posluh za študente tudi zame ni kar nekaj samo po sebi umevnega. Ker se zavedam, kako so za uspešen študij potrebni dobro počutje, dobra motivacija in odnosi, se zavestno trudim, da bi študentom čim bolj prisluhnli. Tako pri mojih študentih na Fakulteti za farmacijo kot tudi pri tečajnikih na zeliščarskih in fitoterapevtskih tečajih pri meni doma.

Najbolj neumni in nepotrebni napaki sem naredil pri majonezi, ki je že bila lepo čvrsta, pa se mi je na koncu utekočinila, ter pri pire krompirju, ki je zaradi trenutka nepozornosti pri zlivanju mleka postal premehek. No, tudi pri zadnjem izzivu sem naredil precej neumno napako. Naredil sem res odlično paradižnikovo omako in odlične rezance, le količina rezancev, ki sem jih vmešal v omako, je bila prevelika za razpoložljivo količino omake, tako da je bila jed na koncu presuha.

Veselili smo se tvojih jedi, ki pa žal ne bodo predstavljene v MasterChefu. Bi nam lahko zaupal en krasen veganski recept?

Tukaj je en recept za slastno, hranil polno kosilo, ki si ga lahko pripravimo tudi v službi v čajni kuhinji med odmorom za čaj: na ponvi na olju popražimo sončnična semena, lahko tudi bučna ali sezamova ali arašide, dodamo na kocke narezano čebulo in melancane in nadaljujemo s praženjem. Če smo v stiski s časom in prostorom, se v trgovini dobi tudi čebula, ki je že narezana in spražena, melancane pa lahko nadomestimo tudi s čičeriko iz pločevinke. Ko se zelenjava zmehča, dodamo ajdovo kašo, zalijemo z vodo in kuhamo 12 minut. Na koncu dodamo še žlico arašidovega masla in zelišča, odvisno od letnega časa, npr. svež peteršilj ali zmlet posušen rožmarin ... Veliko podobnih receptov sem objavil tudi na moji spletni strani Lačna bučka.

Kakšni so tvoji načrti za prihodnost?

Največ se bom posvečal organizaciji zeliščarskih in fitoterapevtskih tečajev in delavnic, delavnic divje hrane in zeliščnih koktajlov. Tako v živi kot spletni obliki, za slovensko in mednarodno javnost. Pa tudi svoje kuharske kariere še nisem obesil na klin, nedavno sem postal strokovni vodja razvoja skupine Etri, ki ima poleg nekaj zeliščnih projektov oziroma oskrbe javnih zavodov s slovenskimi ekološko pridelanimi čajnimi mešanicami tudi nekaj kuharskih projektov, npr. gostinski obrat Poskušina pod strehco, ki v prehranjevanje vključuje tudi okoljsko in socialno noto.