Sandi po koncu poti v MasterChefu odpira svojo gostilno

Sandi Komlanc bo kuharsko širino, ki jo je pridobil v šovu MasterChef Slovenija, uporabil v naslednjem življenjskem projektu. Prihodnji teden bo v prestolnici začel pisati kulinarično zgodbo, za katero verjame, da bo uspešna.

Marsikateri tekmovalec je pred kamerami potočil solzo ali več njih, pri tebi tega nismo opazili. Kateri trenutki pa so v tebi vendarle prebudili določena čustva? Verjetno sem bil kot najbolj izkušen tekmovalec najbolj na realnih tleh in sem vedel, kaj lahko pričakujem od samega sebe. Kot sem že nekajkrat omenjal, me je v življenju doletelo že toliko različnih stvari, k sreči več pozitivnih kot negativnih, da me težko kaj preseneti. Seveda so bili nekateri trenutki v šovu napeti, saj sem bil največkrat na izločitvenih testih, kar mi je po drugi strani dalo še več zagona. Če pomislim, me nobena stvar niti ni tako zelo potrla, ne pretvarjam se. Mimogrede, v svoji predstavitvi si povedal, da se bojiš Bineta Volčiča. Ali so bili tvoji strahovi upravičeni? Niso bili strahovi, ampak želja naučiti se in se izkazati, ki se mi je tudi uresničila. Na tekmovanju sem Bineta bolje spoznal in sem o njem ustvaril svoje mnenje. Je vrhunski chef z visokimi zahtevami.

V šovu MasterChef Slovenija je izpopolnil svoje znanje. FOTO: POP TV

Medtem ko so se med ostalimi tekmovalci sklepala zavezništva in prijateljstva, si bil sam kot nekakšen osamljeni borec, nerad si prosil za pomoč ali nasvete. Ali bi, če bi lahko začel znova, ravnal drugače? Med tekmovalci so se sklepala zavezništva in prijateljstva. Jaz sem bil ves čas, od začetka oddaje do moje izločitve, v dobrih odnosih s tremi osebami, s katerimi smo se najbolj ujeli, tako na snemanju kot v prostem času. Če bi bil še enkrat v tem šovu, bi ravnal enako, le pripravil bi se bolje. Osamljeni jezdec si bil tudi na izzivu, ki ga je kot četrta sodnica ocenjevala Nika Urbas in ki se ni izšel po tvojih pričakovanjih. Tvojih jedi namreč ni niti poizkusila in takrat si bil zelo razočaran. Kako pa si se počutil ob ogledu oddaje? Ko sem bil postavljen pred izbiro, ali sem raje kot osamljeni jezdec ali pa se pridružim eni od že določenih skupin, sem izbral prvo opcijo, ker sem se počutil sposobnega, da to lahko izpeljem. Ogromno stvari v življenju se lotim sam, ne ustrašim se nobene zadeve, tako da je bil ta izziv meni pisan na kožo. Razočaran pa sem bil, ker sem pričakoval drugačen način sojenja. Presenečen sem bil nad odločitvijo, da se mojih jedi niti ne poskusi. To me je zelo prizadelo, ker sem res garal. Ko sem vse raziskal, je bila kar neka zmešnjava o tem, kaj pomeni ‘brunch’, ‘slow food’, ‘fingerfood’, ‘quick meal’ itd. Nekateri komentarji so se mi zdeli na mestu, nekateri pa čisto mimo. Nika je kasneje, v intervjuju za našo spletno stran, izrazila prepričanje, da boš v tisti izkušnji našel nekaj pozitivnega. Je bilo tako tudi v resnici? Iz tega in ostalih izzivov sem se naučil oziroma dobil potrditev, da moraš najprej preučiti situacijo, potem pa poiskati pomoč oz. uporabiti kakšne ‘prijeme’. To je bila dobra šola, iz katere sem zase odnesel več pozitivnega kot negativnega.

Sandi: "Ne ustrašim se nobene zadeve." FOTO: osebni arhiv

Kakšna je bila zate celotna MasterChef izkušnja in kako je vplivala nate in na tvoje življenje? MasterChef je bil zame izziv, poln presenečenj. Dobil sem neko širino in sedaj tudi bolje razumem kulinariko in tehniko izvedb. Po to sem tudi prišel v MasterChef, da se izpopolnim za svoj naslednji življenjski projekt. Z ženo sta načrtovala odprtje gostilne in picerije. Ali so se vajini načrti zaradi nastalih razmer morda spremenili? Gostinstvo in gastronomija je bila vedno najina skupna strast. Istočasno s sprejetjem v šov MasterChef sva se odločila za najin tretji življenjski projekt, odprtje gostilne in picerije. Sledili smo zastavljenim ciljem in s skupnimi močmi, predvsem s podporo najbližjih, smo ta projekt izpeljali do popolnosti. Nastale razmere smo izkoristili za popolno prenovo in dodelano idejno zasnovo gostilne, pripravo ekipe ter izpopolnjevanje receptov, saj bo kvaliteta pri nas vedno na prvem mestu. Prenovljena gostilna kmalu odpre svoja vrata, v soboto, in ponosen sem na svojo ekipo in verjamem, da je to začetek nove uspešne kulinarične zgodbe. Komaj čakam, da lahko tam pogostim ekipo MasterChefovcev. Tvoja žena je že pred MasterChefom uživala, ko si jo ‘crkljal’ s svojimi kulinaričnimi dobrotami. Ali je po tvojem prihodu domov opazila kakšno spremembo na bolje? Ko sem prišel nazaj iz MasterChefa, je žena rekla, da sem se spremenil. Ja, ta izziv na tebi pusti spremembe.

Sandi Komlanc bo kuhal še naprej, tokrat za goste svoje gostilne FOTO: osebni arhiv

Ali je peka piškotov še vedno v njeni domeni ali si iz čiste trme osvojil tudi te sladke recepte? Peko piškotov prepuščam ženi oz. tistim, ki to najbolje obvladajo. Meni so se ameriški piškoti 'zamerili', sem se pa veliko naučil in sem pripravil že tudi marsikatero sladico, ob kateri se cedijo sline. Šov MasterChef Slovenija boš zagotovo spremljal še naprej. Kateremu tekmovalcu pa pripisuješ največ možnosti za zmago? Prvi dan, ko smo se spoznali, in potem prvi dan, ko smo kuhali, sem vedel, kdo bo zmagal. Imam dober občutek za ljudi, kar se je večkrat izkazalo za resnično.