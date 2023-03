Sandra čez vse ovire do zaslužene zmage: Sem res ponosna

Na individualnem izzivu so tekmovalci družno napolnili nakupovalno košarico. Odločitev Barbare Nonis, da vanjo vrže artičoko, ni iztirila Sandre Dobaj. Tekmovalka je z enostavno, a zelo okusno jedjo ubežala izločitvenemu testu.

Tekmovalci sami izbirajo sestavine Na prvem individualnem izzivu sezone se je pomerilo 10 tekmovalcev. Pod skrivnostnimi škatlami se ni skrivala nobena sestavina, samo Anja Fir je dobila nakupovalno košarico. Z njo se je odpravila v trgovino in izbrala prvo sestavino, nato pa košarico predala drugemu tekmovalcu in tako naprej vse do 10. Vsak kuhar je moral v svoji jedi uporabiti vseh 10 sestavin, tokrat pa so imeli na voljo samo delček osnovnega nabora sestavin: sol, poper in olje. Anja je priznala, da je izgubljena, odločila se je za zelje. Nik Marolt je izbral svinjski file, Tilen Belošević jajca, Sabina Jeršin sladek krompir, Zala Pungeršič česen. Ostalih pet tekmovalcev je sestavine izbiralo med kuhanjem.

icon-expand Barbara Nonis je z artičoko izzvala pravo dramo v kuhinji MasterChefa. FOTO: POP TV

Barbara preseneti z artičoko Ura je začela odštevati 45 minut. Sandra Dobaj je po 10 minutah za novo sestavino izbrala sojino omako. Sodniki so se čudili, ko je Barbara Nonis napovedala, da bo izbrala artičoko, a je bila tekmovalka povsem osredotočena na to, da bo popravila vtis iz preteklega izziva. Barbarini sotekmovalci niso bili zadovoljni, marsikomu se je zaradi nepričakovanega izbora podrl načrt. Sabina je izgubila voljo do kuhanja, priznala je, da si želi domov. A se je nato osredotočila: "Jaz sem tukaj samo zato, da kuham in čisto nič drugega."

Saša Košuta je nato izbral čebulo, nakar je Nik samozavestno izjavil, da si želi novih presenečenj. Špela Leskovar pa se je želela predati, Karimu Merdjadiju je priznala, da je izziv zanjo zelo težak. Ni namreč imela prave ideje, kaj naj pripravi z izbranimi sestavinami. Sama je iz trgovine prinesla moko, zaradi česar je veliko tekmovalcev začutilo olajšanje. Žiga Škvorc je kot zadnji izbral kis. Sam je užival v kuhanju, tudi artičoke se ni ustrašil. Barbara je na koncu obžalovala svojo odločitev, saj ideja o ocvrti artičoki ni navdušila Luke Jezerška.

Na pokušanje samo polovica jedi Sodniki so za pokušanje izbrali samo pet jedi, najprej je bila na vrsti Zala in njen takko s svinjskim cmočkom. Sodniki so bili navdušeni, le Luka je v jedi pogrešal malce več svežine. Sandra je pripravila gyoze z mleto svinjsko ribico in zelenjavo, ki so jo sodniki opisali kot enostavno, a zelo okusno jed. Na okušanje je uspelo priti tudi Žigi, ki je pripravil svinjsko ribico s pečenim zeljem in sladkim krompirjem, artičoko pa je vključil v omako. Sodniki so pohvalili tehnike in okuse, poskrbeti pa bi moral za lepšo predstavitev.

icon-expand Zmagovalna jed Sandre Dobaj FOTO: POP TV

Kot četrtega so sodniki poklicali Tilna, ki je pripravil pad thai s čipsom iz sladkega krompirja. Bine Volčič je krožnik opisal kot okusen, a predvidljiv in navaden. Peti krožnik so sodniki težko izbrali, odločili so se za Špelo, ki si v resnici ni želela prednje. Povedala je, da se okusi ne ujemajo in da je na krožniku pet jedi. Enakega mnenja so bili tudi sodniki, Bine ji je svetoval, kako bi lahko krožnik izboljšala, s čimer ji je vlil motivacijo.

icon-expand Sandri Dobaj ne bo treba na izločitveni test. FOTO: POP TV

Sandra uide izločitvenemu testu Tekmovalci, ki svojih jedi niso prinesli na okušanje, bodo morali avtomatično na izločitveni test. To so Barbara, Saša, Nik, Anja in Sabina. Med ostalimi tekmovalci so črn predpasnik dobili tudi Špela, Žiga in Tilen. Pred sodniki sta ostali Zala in Sandra, za najboljšo jed pa so izbrali Sandrino. Sandra: "Sem res ponosna, da sem preživela ta izziv kot najboljša. Je pa istočasno tudi pritisk, ker se od tebe dosti pričakuje ... Moram dati še več od sebe, ker mi bodo gledali pod prste. Ker bodo pričakovali nadpovprečne krožnike."