Sandra sodnike popeljala v kulinarična nebesa, Karima je 'sezula'

V drugi oddaji MasterChef Slovenija je sodnike najbolj navdušila Sandra Dobaj iz Svete Trojice v Slovenskih goricah. Karima je s svojo vrhunsko rižoto dobesedno sezula. Poleg nje so si varnost prikuhali Saša Košuta, Špela Leskovar in Doris Vlah.

Dvoboj očetov in direktorjev, na balkon se je povzpel Saša V drugi oddaji nove sezone MasterChefa Slovenija se je v kuharskih dvobojih pomerila še druga polovica tekmovalcev. V 40 minutah so morali pripraviti jedi, ki jih dobro predstavljajo in so jih pripravili že neštetokrat. Prva sta se pomerila očeta in direktorja Marko Vertačnik iz Lesc in Saša Košuta iz Šempasa. Marko se je odločil pripraviti havajski toast, Saša je želel navdušiti s francosko jajčno omleto s popečenimi jurčki in kostanjevim pirejem. Sodniki so bili navdušeni nad kombinacijo okusov jajčne omlete. Bine je pohvalil tudi Markov krožnik, ki je bil estetski in moderen, tekmovalec je obenem navdušil z lepo poširanim jajcem. Žal je pripravil omako s preveč česna, zato si je balkon prislužil Saša.

icon-expand Saša Košuta se je razveselil svojega prvega balkona. FOTO: POP TV

Velika borca, zmaga za las Špeli Aljoša Galun iz Spodnjih Jablan se je pomeril v dvoboju s Špelo Leskovar iz Velenja. Aljoša se je odločil pripraviti avtorsko sladico, ki jo je izpopolnjeval štiri mesece. Bil je neizmerno vesel, ker je dobil priložnost kuhati v MasterChefu. Sebi je želel dokazati, da zna kuhati, gledalcem pa, da lahko človek kljub težkim preizkušnjam v življenju doseže marsikaj. Sam je doživel prometno nesrečo, v kateri je utrpel zlom tilnika, po tem dogodku pa je postal še bolj vztrajen in še večji perfekcionist. Špela Leskovar se je odločila pripraviti domačo tortiljo. Ker je pri 20 letih zbolela za rakom, prisega na bolj zdrave jedi. Špela: "Obupati ne smemo nikoli. Tudi če nam kdaj spodleti, vedno obstaja še ena priložnost."

Aljoša je imel tik pred iztekom časa težave z več komponentami, zato ni serviral vsega. A je Karim pohvalil njegov izdelek in to, da ni obupal. Luka je bil bolj strog, povedal je, da v MasterChef kuhinji pričakuje več. Špeline tortilje s pikantno omako so dale vetra Binetu Volčiču, pogrešal je tudi več sočnosti in malo kisline. Špela si je tako za las prislužila balkon.

icon-expand Veselje Špele Leskovar FOTO: POP TV

Sandra navduši, Karima dobesedno sezuje Sandra Dobaj iz Svete Trojice v Slovenskih goricah se je odločila pripraviti rižoto z jurčki in pečenimi kostanji. Marko Lapajne iz Kopra pa je želel navdušiti s špageti carbonara po klasičnem italijanskem receptu. Z obeh kuharskih postaj je, kot se je izrazil Luka, fantastično dišalo. Ko se je še pred koncem kuhanja ustavil pri Sandrini postaji, je okuse njene rižote že opisal kot vrhunske.

Luka, ko sta oba tekmovalca prinesla krožnika pred sodnike: "Smeji se mi, priznam. Ker vidim, da bomo zelo dobro jedli." Markove testenine so bile bogate, okusne in ravno prav začinjene. Ob Sandrini jedi pa so sodniki izjavili, da jih bo oziroma da jih je kap. Luka, ki se navdušuje nad rižotami, jo je pohvalil kot top rižoto, Karima pa je dobesedno sezula.

icon-expand Sandra Dobaj je povsem navdušila sodnike. FOTO: POP TV

Doris ganjena ob prvem uspehu, žal ji je bilo za zeta Kot zadnja sta se pomerila Doris Vlah iz Opatije, ki se je odločila za štruklje s tartufi, in Tilen Belošević iz Celja, ki je pripravljal špagete bolognese. Tekmovalca sta se med kuhanjem šalila, Tilnu pa ni ušlo, da je njegova nasprotnica zelo spretna z nožem. Sodniki so Doris opisali kot 'turbo super babico', ona pa je izjavila, da se počuti kot pol Slovenka, na kar je zelo ponosna. Njen oče je namreč Slovenec. Bodoči zobni protetik Tilen je še povedal, da ga kuhanje sprošča in da lahko v kuhinji pokaže svojo ustvarjalnost.

Kreativna je bila tudi Doris, ki je presenetila z napovedjo, da bo v omako dala belo čokolado. Luka je na koncu ocenil: "To je tako odštekano, kot si ti odštekana." A je bilo dogajanja na krožniku preveč, zato ji je Karim svetoval, naj pritisne na zavoro. Kljub temu je postala zmagovalka zadnjega dvoboja. Tudi Tilen je ocenil, da si je balkon bolj zaslužila, saj je pokazala veliko več od njega.

icon-expand Doris Vlah in njen bodoči zet Tilen Belošević FOTO: POP TV