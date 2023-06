Sandro veselijo zelo lepi odzivi in posebna zmaga

Sandra Dobaj se je morala posloviti tik pred polfinalom, a je zadovoljna z rezultatom. Pravi, da ji je sodelovanje prineslo zmago, le da druge vrste, ki ostaja skrivnost. Veseli se tudi lepih odzivov, vse kritike pa vabi k prijavi za sodelovanje v naslednji sezoni.

Tvoja pot v MasterChefu Slovenija se je končala po uvrstitvi med najboljšo peterico in tik pred polfinalom. Kako si se počutila, ko so se za teboj zaprla vrata kuhinje MasterChefa in si se morala posloviti od pokala? Ob izpadu iz tekmovanja Masterchef nisem čutila prevelikega razočaranja, saj sem dosegla veliko in prišla daleč in sem lahko zadovoljna z rezultatom. Kot so povedali sodniki, si bila na začetku tekmovanja suverena in v ospredju. Karima Merdjadija si za začetek sezula, nadaljevala si z izvrstnimi jedmi, nato pa se je zgodil preobrat. Sodniki so se spraševali, kaj se je zgodilo, sama si to pripisala velikim pritiskom, stresu, nenaspanosti, utrujenosti in pričakovanjem. Vedela si, da bo naporno, toda ali te je zahtevnost tekmovanja MasterChef na koncu vendarle presenetila? Zase bi rekla, da me je premagal psihičen napor samega tekmovanja: tako dolgo držati fokus na vrhuncu v kombinaciji s pomanjkanjem spanja in utrujenostjo.

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Jokati smo te videli samo enkrat, in sicer ko je izpadel Lucijan Lipovšek. Zakaj so te takrat premagale solze? Tukaj bi jaz izpostavila, da smo imeli tisti dan zelo zahteven in naporen izziv s sladico v šestih korakih. Bili smo izmučeni in na koncu z živci vsi po vrsti. Je pa tudi res, da ko živiš s 15 ljudmi 24/7 v izolaciji, se z enimi ujameš bolj, z drugimi manj. Jaz sem se najbolj ujela z Barbaro, ki je najbolj prijazna, dobra, srčna oseba na svetu in sva ustvarili prijateljstvo za vse življenje. Poleg nje sem se veliko družila in pogovarjala z Doris, od fantov pa poleg Tilna, Saše, Marka Lapajneta največ z Lucijanom, ker ima podoben, miren karakter kot jaz. In ko je on izpadel, ni bilo več nikogar od teh, s katerimi sem se najbolj razumela, razen Anje. Čeprav smo se v resnici razumeli čisto vsi in nismo imeli v hiši v dveh mesecih niti enega samega konflikta. Bine Volčič ti je ob slovesu povedal, da si vrhunsko kuhala. Na katere dosežke v tekmovanju pa si najbolj ponosna? Najbolj sem še vedno ponosna na rižoto, gyoze, burek in vse uspešne skupinske izzive.

Če bi lahko čas zavrtela nazaj, ali bi kar koli v tekmovanju spremenila? Ne, zdaj je, kar je. Vse se zgodi z razlogom. Zmagala nisem, mogoče pa sem kljub temu ... Na nek drugi način, ki naj ostane skrivnost. Tako da ničesar ne obžalujem. Naporna, ampak lepa in dragocena izkušnja. Kakšna je bila vrnitev v realno življenje po tako dolgem času? Vrnitev v realno življenje iz izolacije je bila za vse nas malo nenavadna in smo potrebovali par dni, da pademo nazaj v stare tirnice. Smo se kar navadili živeti skupaj in nam je bilo lepo in zabavno. Sodelovanje v MasterChefu Slovenija prinese tudi prepoznavnost. Kakšnih odzivov si deležna? Vsepovsod sem deležna zelo lepih, pozitivnih odzivov. Kljub primitivnim komentarjem na internetu verjamem, da je večina ljudi vseeno dobrih, normalnih in pozitivnih. Tista spodnja peščica se pa pač skriva za zasloni v svoji dnevni sobi. Lahko pa se seveda prijavijo v naslednjo sezono, da malo spremenijo lokacijo. Ob slovesu si povedala, da si pridobila veliko novega znanja, da si še bolj pogumna, odločna, motivirana, ambiciozna in neustrašna. Kakšni pa so tvoje želje in cilji za bolj ali manj bližnjo prihodnost in ali je med njimi, kljub temu da nisi zmagala, kulinarično izobraževanje v tujini? Zaenkrat se bom prepustila toku in bom videla, kaj bo čas prinesel. Kulinaričnega izobraževanja pa vsaj trenutno nimam v načrtu.

icon-expand Sandra se bo prepustila toku. FOTO: POP TV

Pred nami je zadnji teden tekmovanja in pokal bo šel v roke enemu od štirih polfinalistov. Na koga bi stavila in zakaj? Stavila bi na Anjo, ker ima ogromno znanja in je res trdo delala in se učila. Poleg nje mogoče še na Zalo, ker je vidno napredovala. Ne zamudite polfinalne oddaje MasterChef Slovenija nocoj ob 21.10 na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.