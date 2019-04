Solze so tekle zaradi spominov na družino

Sanja Sirk je gledalce MasterChefa Slovenija navdušila s svojo čustvenostjo in predanostjo družini, sodnike pa z odlično jedjo, za katero so se ji iskreno zahvalili. Razkrila nam je, zakaj je po uspešnem kuhanju jokala in koliko ji pomeni objem Bineta Volčiča.

Ko ste govorili o tem, kako mama mesi kruh in s tem v jed vnaša svojo energijo, ste se zelo raznežili. Zakaj? Vsakič, ko mesim kruh, se spomnim mame, ko nam je ob nedeljah pripravljala sveže štručke za zajtrk, in tudi moje babice po očetovi strani, ker je mesila take ogromne kmečke kruhe, da je vedno cela hiša dišala. Vonj kruha me vrne v otroštvo. Seveda pogrešam starše in vonjave mamine kuhinje. Starši živijo v Bosni, a jih zelo rada obiskujem. Družinske vezi mi veliko pomenijo.

Vsakič, ko mesi kruh, se spomni na mamo in babico. FOTO: POP TV

Ste pravi družinski človek, imate zelo lepo, veliko družino, ki ste ji izjemno predani. Je bilo od nekdaj tako? Od nekdaj sem zelo navezana na družino. Večja ko postaja, več mi pomeni. Uživam v tem, da sem mama, tašča in nona. Sodniki so bili povsem navdušeni nad vašo prvo jedjo, dobili ste celo objem Bineta Volčiča, kar se zgodi zelo redko. Tega verjetno ne boste kar tako pozabili, kajne? Take pohvale od sodnikov sploh nisem pričakovala, kar zmedlo me je, sploh pa Bine. Da on koga pohvali, mora biti ta jed res vrhunska, da te pa objame, ker si dobro skuhal, je skoraj nemogoče. Zelo hvaležna sem za ta trenutek.

Najboljša potrditev, da je jed res odlična. FOTO: POP TV

Da greste na balkon, vam je sporočil kar vaš mož. Kaj pa vam kasneje povedal o trenutku, ko ga je kontaktirala ekipa, da bi vam sporočil veselo novico? Bila sem zelo vesela, da mi je prav mož sporočil, da grem na balkon. In seveda je bilo njemu v ponos, da je imel možnost sporočiti mi tako dobro novico. Predvidevamo, da je bilo veselje v družini neizmerno in so bili res ponosni na vas. Vsa moja družina me s ponosom podpira in to mi res veliko pomeni, obenem pa mi daje veliko zagona, da se čim bolj izkažem v MasterChef kuhinji.

Ganjena zaradi vseh lepih pohval FOTO: POP TV

