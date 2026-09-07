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MasterChef Slovenija

Sanjski izziv: Mojmirju so tekmovalci pognali kri po žilah

Velenje, 07. 09. 2026 21.16 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Na prvem izzivu skupin so tekmovalci poskrbeli za popoln gurmanski užitek treh sodnikov. Odlično cvrtje, prilogo in omaki Tadeja, Gregorja in Tanje so s svojimi še boljšimi jedmi na koncu prekosili Dominik, Tjaša in Karin.

Pohano!

Sodniki so se veselili prvega izziva skupin, in to z razlogom. Luka Jezeršek: "Nocoj smo si mi zaželeli nekaj, kar polepša še tako turoben dan." Vsi trije sodniki v en glas: "Pohano!" Luka si je zaželel polno vedro ocvrtega piščanca, pri čemer so ga tekmovalci morali presenetiti s panado. Mojmir Šiftar si je zaželel ocvrtih perutničk s karakterjem, za Karima Merdjadija so morali pripraviti dobro prilogo in dve omaki.

Tekmovalci pred začetkom kuhanja
Tekmovalci pred začetkom kuhanja
FOTO: POP TV

Zeleno skupino so sestavljali Tilen Zonta, Gulnaz Ulibaeva in Valentina Pukšič, modro Jure Brumen, Daniela Perdih in Anna Masieievska. V rdeči skupini so pristali Dominik Gajšek, Tjaša Kušter in Karin Podboršek, v rumeni Tadej Oblak, Gregor Spudič in Tanja Rajar, oranžne predpasnike pa so dobili Ian Polak Rožac, Klemen Rutar in Ajda Osta. Skupine so imele na voljo 60 minut za predpripravo, po izteku časa so morali počakati na znak sodnikov oziroma utripanje pozivnika, da so jedi dokončali.

Sodniki niso določili vodij, a je pri modrih organizacijo prevzela Daniela, kar pa ni bilo po godu Anni. Dobrih 15 minut pred iztekom časa so tudi ugotovili, da bi morali pripraviti samostojno prilogo. Anna je rešitev našla v sladkem krompirju, a ni imela dovolj časa, da bi ga pripravila dovolj. Luka od oranžne skupine ni dobil dovolj konkretnih odgovorov. Bal se je, da bo trojica dostavila surovega piščanca. Dominik je po drugi strani poznal vse tehnike in je bil zelo suveren, izkazal se je že pri razkosavanju piščanca. Tadej je Karima navdušil z idejo za rosti, sodnik je pohvalil tudi lepo sodelovanje rumene trojice in dobro komunikacijo med njimi.

Trem skupinam spodleti

Prvi se je oglasil pozivnik modre skupine. Luka je pohvalil sočno, dišeče in hrustljavo cvrtje. Karim je bil navdušen nad omakama, tudi priloga mu je bila všeč, a je naletel na surovo perutničko. Na balkon so lahko kar takoj pozabili.

Oglasil se je pozivnik zelene skupine, ki je v zadnji sekundi dostavila dišeče cvrtje. Karim je pohvalil omaki, naan pa je bil premalo pečen in tudi cvrtje je bilo preveč blede barve. Tokrat je Mojmir našel surov kos, kar je zaradi izvrstnih okusov obžaloval. Karim: "Res škoda."

Tretja je bila na vrsti oranžna skupina, ki je za rdečo nit izbrala pomarančo. Luka je užival v sočnem cvrtju in izvrstni panadi. Karim je pohvalil prilogo in omaki: "Vse čestitke." Mojmir je perutničke pohvalil kot zelo sočne, želel bi si le, da bi bili bolj drzni s pikantnostjo.

Rumeni in rdeči navdušijo

Za oranžnimi so jedi dokončali rumeni. Mojmir ni skrival navdušenja, ko je ugriznil v perutničko. Zdela se mu je tako dobra, da si je želel slišati Gregorjev postopek priprave. Mojmir: "To je bolano dobro." Luka je pohvalil dodatek sira na cvrtju, Karim je dodal: "Kapo dol za rosti." Sodnik je pohvalil tudi omaki. Karim: "Ekipa, najlepša hvala za to izkušnjo."

Rdeča skupina je čakala vse do zadnjega. Luka, ko so predenj postavili svoje jedi: "Kako pa to diši!" Skupini je čestital za panado, Karim je pristavil čestitke za prilogo in omaki. Mojmir je bil izredno zadovoljen s pikantnimi, hrustljavimi perutničkami: "Take perutničke bi si vsaj enkrat tedensko naročil." Sodniki so jim zaploskali in se jim zahvalili.

2 proti 1 za rdeče

Luka je pred razglasitvijo povedal: "Boljšega začetka skupinskih izzivov si praktično ne bi mogli želeti." Mojmir: "Še bolj smo pa veseli, ker kuhate tako dobro, da nas postavljate pred težko odločitev." Luka: "Mene je s popolno panado prepričala rdeča skupina." Karim: "Jaz bi vedno znova naročil krompirjev rosti rumene skupine." Mojmir: "Jaz sem se pa odločil za perutničke, ki so mi pognale kri po žilah." In to so bile perutničke rdeče skupine, kar je pomenilo, da so si Dominik, Karin in Tjaša priborili balkon v prvem izzivu skupin.

Ne zamudite jutri ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

masterchef slovenija 2026 dominik gajšek tjaša kušter karin podboršek

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