Saša je direktor podnevi in samorog ponoči

V njegovi predstavitvi morda najbolj v oči pade izjava, da je direktor podnevi in samorog ponoči. Na vprašanje, kaj pravzaprav to pomeni, odgovori: "To pomeni da imam tako resno in delavno plat kot tudi divjo in neresno plat. Skratka, čeprav lahko delujem zelo resen in uraden, imam tudi zelo nežno in zabavno plat." Na Metalcampu je tako šest dni po 16 ur pekel hamburgerje, poleg ljubezni do svobode in avantur pa izpostavi tudi impulzivnost. Saša: "Lahko se sedaj odločim, da grem za vikend recimo v Maribor ali na morje. Ne maram načrtovanja mesece vnaprej, to je bolj pomembno v službi, tako ne mešam obeh strani." Tako je bilo tudi s prijavo k sodelovanju v MasterChefu Slovenija, na katerega se ni posebej pripravljal. Njegova želja je bila poskusiti in doživeti novo izkušnjo.