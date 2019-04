Nastja Novak je tekmovalka, ki je v kuhinji MasterChef Slovenija pretočila največ solz, to pa zaradi svoje nežne narave in mehkega srca. Pravi, da je zelo čustvena oseba, kar pod pritiski v šovu pride še bolj do izraza. Ali bi to lahko bila prevelika ovira na poti do naziva?

Svetovna popotnica in blogerka Nastja Novak, ki prihaja iz Murske Sobote, je tekmovalka, ki se je njeni konkurentje v šovu MasterChef Slovenija potihoma bojijo. Sodnike je že večkrat navdušila s svojimi idejami, borbenostjo in seveda končnimi kulinaričnimi izdelki. Poleg tega ima ‘skrivno orožje’. Njen zaročenec Daniel je chef in kuhar, ki je izkušnje nabiral v restavracijah z Michelinovimi zvezdicami. Nastja nam je že pred časom zaupala, da ni imel toliko časa, da bi jo posebej pripravljal na šov, a znanje se predaja tudi mimogrede, med pripravljanjem domačih obrokov, na katerih se potem ‘brusijo’ brbončice. Nastja in njen zaročenec Daniel, ki je chef in kuhar FOTO: osebni arhiv Smo pa v oddajah MasterChef Slovenija že večkrat videli njene solze. Nastja: "Sem izredno čustvena oseba in takoj začnem jokati. Čeprav veliko ljudi misli, da imam zelo trdo kožo in da mi nič ne pride do živega, to ne drži. Že ob branju kakšnega žalostnega članka mi lahko pritečejo solze, da o kakšnem romantičnem ali žalostnem filmu sploh ne govorimo." Solze ob najgloblji žalosti je točila ob smrti svojih bližnjih in svojih muc, solze ob največji sreči pa, ko jo je njen Daniel zaprosil za roko. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke A pod pritiski, ki jih tekmovalci doživljajo v kuhinji MasterChef Slovenija, njena čustvenost pride še bolj do izraza. Nastja: "Jaz vsem povem, da je v MasterChefu v enem dnevu toliko pritiska kot v celem življenju skupaj. Med kuhanjem takih jedi se ta trditev zagotovo izkaže za resnično. Težko bi se to opisalo, oziroma se ne da. Ker smo bili vsi tam z namenom, da pridemo čim dlje." Mehko srce in solze v kuhinji MasterChef Slovenija FOTO: POP TV



Na vprašanje, ali bi lahko bila njena čustva ovira na poti do naziva MasterChef Slovenije 2019, odgovori: "Bi se znalo zgoditi, ja. Ampak se znam tudi osredotočiti v ključnih trenutkih, tako da bomo videli."