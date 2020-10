‘Sem precej hladen, ampak to ne pomeni, da nisem dober človek’

Žan Milosavljevič je prvi tekmovalec, ki mu zasluženo pripada mesto v polfinalu letošnjega MasterChefa Slovenija. Z njim smo se pogovarjali o pričakovanjih, kdo bo v četrtkovi oddaji zasedel preostala tri mesta, pa tudi o čustvih.

V šovu si se dokazoval iz izziva v izziv, veliko tvojih sotekmovalcev v tebi vidi potencialnega zmagovalca. Kaja Jurač se je denimo slikovito izrazila, češ da vsi mislijo, da si bog. Sedaj ti je uspelo zasesti prvo mesto v polfinalu šova. Ali si to nekako pričakoval, ali te je uvrstitev v polfinale vsaj malce presenetila? Prvo mesto v polfinalu šova. Uauuuu, pa to je noro! Sedaj pa že postaja resno. Treba bo zavihati rokave in bolj resno poprijeti za delo. To pa ni več šala! Iskreno, na začetku me je bilo kar strah, ker sem se podal v neznano, nato sem preučil vsakega posebej in videl, koliko ima kdo pojma o kuhariji. Sedaj jih je poleg mene ostalo 5 in na balkonu čakam, da se mi pridružijo. Dejansko mislim, da imam možnosti za zmago! Poker obraz in akcija!

Pet tvojih sotekmovalcev se bo v četrtkovi oddaji MasterChef Slovenija borilo za zadnja tri prosta mesta v polfinalu. Kdo si jih po tvojih opažanjih zasluži zasesti, kdo ne, ter zakaj? Mislim, da si mesto v polfinalu zasluži Kaja Balentič, ki je moja največja konkurenca. To pa zato, ker po mojem mnenju ni imela priložnosti pokazati kaj zna, pa tudi zaradi skupinskih tekem in ker me je dostikrat presenetila z razmišljanjem in širino znanja. No, vsi pa vemo, da je divja in da na krožnike da čisto 'odštekane' okuse. V polfinalu vidim tudi Kajo Jurač, ker je tema letošnjega MasterChefa domača kuhinja, in ona je mama, ki obvlada domačo kuhinjo. Upam, da ne bova pristala v kakšnem izločitvenem testu in bova morala kuhati golaž, tam me lahko vrže ven. (smeh) Tretja oseba je pa Žiga Deršek. Zelo skrivnosten glede kuhinje in okusov. Dokazal je, da zna narediti lepe krožnike. Preproste in očem privlačne. Njegova vrlina je mirnost in kontroliranost pri kuhi, kar je lahko velika prednost pred drugimi. Iza in Kristina pa mislim, da si ne zaslužita biti v polfinalu, kajti po mojem mnenju sta eno stopničko za nami in nista pokazali dovolj znanja in tehnik. O okusih ne morem govoriti, ker njunih jedi nisem okušal.

Jerneja Trofenik Dimnik se je poslovila nepričakovano. Vemo, da si osredotočen na tekmovanje in da v njem zate ni prostora za čustva, pa vendar, ali te je zaradi razpleta vseeno malce stisnilo pri srcu? Ne. To je igra in v tej igri se nisem čustveno oziroma prijateljsko zapletal z nikomer. Izvedeli smo, da se v direktni in glasni Jerneji skriva veliko srce in da ji je pomembna dobrodelnost, saj se je zelo dotaknejo žalostne življenjske zgodbe. Nam lahko zaupaš, kaj prebudi čustva v tebi? Ja, Jerneja je dober človek, čustvena oseba, predvsem pa realna in direktna, kar cenim pri njej. Malo je takih ljudi! Ampak vseeno bi lahko bila včasih malo bolj tiho. (smeh) Tako bom rekel. Vsak posameznik je vedel, v kaj se spušča in od koga se bo ločil za teden, mesec, dva. Vsi imamo težke življenjske zgodbe, nekateri jih izražajo s solzami sreče, žalosti, nasmehom. Zase menim, da nisem tako čustven človek, sem precej hladen, ampak to ne pomeni, da nisem dober človek. Za bližnje naredim vse, pa tudi če jaz nisem srečen. Čustva v meni prebudi hrana, ko pojem kakšen noro dober obrok, se v meni prebudi sreča in v njej uživam. Moja Špela, definitivno. Ta njen nasmeh še meni privabi nasmeh na obraz! In pa mali otroci, ki so najbolj neškodljiva bitja in se zelo rad družim z njimi, saj sem že 5-kratni stric. No, kmalu bom že šestič.

Res je, najbolj mi gre na živce to javno zaprtje življenja in naučiti se bomo morali živeti s tem. Ni več nobenih socialnih stikov, vse poteka preko omrežij in to ne pelje nikamor. Sedaj vidim, kako smo ljudje majhni. Dela ni, iščem rešitve, kako preživeti, kako moramo postati ustvarjalni in potegniti iz sebe vse ideje. Po drugi strani je pa več časa za družino in naravo, kar je vedno plus!