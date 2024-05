Sin simpatičnih zakoncev Erniša po oddaji dobil ogromno klicev

Kot drugo sestavino pa je Jožef izbral piščanca, ki ga Blanka doma ves čas pripravlja in, kot je povedala sama, se tudi ves čas pritožuje, zakaj vedno ta sestavina. Njun sin Rok je namreč športnik in zaradi tega je piščanec na jedilniku vsak dan. A je Blanka tudi dodala: "Jezna nisem, jaz sem vesela, da je tu." Je pa Jožefa v nekem trenutku zaskrbelo, kaj bo zaradi dogajanja v MasterChefu rekel njun Rok. V oddaji je namreč izjavil: "Fino, da danes ni sina danes zraven, da si bova lahko privoščila malo ocvrtega." In kako je Rok komentiral vse skupaj? Blanka: "Rok je bil nad najinim kuhanjem in sodelovanjem navdušen. Rekel je, da sva zelo dobro sodelovala. Po oddaji je dobil ogromno klicev, vsi so ga hecali, naj nama pusti jesti 'pohanega' piščanca."

Zakonca pa sta poskrbela, da je bilo v kuhinji tudi zelo zabavno. Prva Jožefova naloga je bila izbrati sestavine za kuhanje in najprej se je odločil za gobe, saj je Blanka navdušena gobarka. Med drugim pa je prekršil nenapisano pravilo vseh pravih gobarjev in je Karimu Merdjadiju mimogrede izdal, kje Blanka z družino gobari. Pa sta imela zaradi tega kasneje kakšno 'posebno debato'? Blanka: "Glede gob sva se nasmejala, sem mu rekla, da ni pravi gobar, ker je takoj Karimu izdal mesto, kjer gobarimo. Gobarimo res veliko, to pomeni tudi eno družinsko druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa."

Sodniki so na koncu odločali med tremi pari, tremi tekmovalkami in tremi mamami. Zmagali sta Klara Šmigoc in njena mama Dušanka, toda zakonca nista bila razočarana. Blanka: "Jaz sem bila zelo vesela, da je lahko tudi moj mož izkusil MasterChef kuhinjo. Dobro sva kuhala in nad rezultatom nisva bila razočarana. Bila je res nepozabna izkušnja." Nadaljevala pa se je tudi po tem, ko so kamere že ugasnile. Blanka: "Ko so kamere ugasnile, je mož rekel, da vsa čast, da ta pritisk tako dobro prenašam in da je vesel, da je lahko bil del tekmovanja. V glavnem, čudovita izkušnja."

Tako sta simpatična zakonca iz Murske Sobote prestala test skupnega MasterChef kuhanja. In ne samo to, opravila sta ga z odliko, kar potrjujejo razveseljujoči pozitivni komentarji sodnikov. To pa pomeni še večje veselje nad kulinaričnim ustvarjanjem ne samo za Blanko, kulinaričnega navdušenja so se nalezli tudi ostali njeni bližnji. Blanka: "Opazila sem, da moji bližnji zdaj še z večjim veseljem kuhajo in eksperimentirajo z novimi jedmi. Tako da je moje tekmovanje prineslo vsem nekaj dobrega in novega."

