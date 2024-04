Skrita Uršina lepotica bo največji izziv doslej

Novost letošnje sezone MasterChefa Slovenija je tudi bitka za imuniteto. Zlata vstopnica za balkon lahko tekmovalca z značko reši pred odhodom domov. Izkoristili jo bodo lahko do trenutka, ko bo v tekmovanju najboljših pet kuharjev. Znački imunitete že nosita Luka Pangos in Lidija Subašić, nocoj se bodo zanjo pomerili zmagovalci zadnjega skupinskega izziva, Rok Novak, Martina Pušnik, Amadeja Lube in Matej Muhvič.