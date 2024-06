Skrivnostna skrinja in največji preobrat sezone

Kuhanje v parih je prejšnji teden na balkon zmagoslavno poneslo Julijo Bukvič in Luko Pangosa. Ostali tekmovalci se bodo pomerili na individualnem izzivu, na katerem jih bodo pričakali 'mistery boxi'. Med samim kuhanjem pa se bo po blisku in gromu prikazala skrivnostna skrinja. V njej se bodo skrivale dodatne naloge, ki lahko popolnoma spremenijo smer in potek kuhanja, pomembno vlogo pri tem bo imel prav balkon.