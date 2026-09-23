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MasterChef Slovenija

Skrivnostni izziv, kakršnega tekmovalci še niso doživeli

Velenje, 23. 09. 2026 16.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tokratni izziv s skrivnostnimi škatlami prinaša vrsto zapletov. Veliko presenečenje bo tekmovalce čakalo že, ko bodo škatle dvignili. Posebno vlogo bosta imela tudi tekmovalca na balkonu, ki lahko s svojimi odločitvami pomembno vplivata na potek izziva.

Na MasterChef jedilniku bo nocoj izziv s skrivnostno škatlo, kakršnega tekmovalci še niso doživeli. Luka Jezeršek: "V tej kuhinji je zelo dobro vedeti, kdo so tvoji zavezniki. V takšni ali drugačni obliki." Ian Polak Rožac: "Ko izvem, da lahko delamo z osnovnim asortimanom, je isto, kot ko pridem na zabavo pa rečejo, da imamo za piti samo vodo. Žejen ne bom, ne bom pa tudi nič dobrega pil."

Ko bo dvanajsterica dvignila škatle, jih bo čakalo veliko presenečenje. A ne bo edino. Karim Merdjadi: "Trgovina bo tokrat zaprta, ampak ne za vse." Tilen Zonta in Tadej Oblak, ki sta si v zahtevnih izzivih prikuhala varnost, bosta imela posebno vlogo in bosta lahko pomembno vplivala na potek tokratnega izziva. S čim bodo tekmovalci pravzaprav kuhali in kdo bo na koncu navdušil?

Tadej in Tilen bosta imela pomembno vlogo
Tadej in Tilen bosta imela pomembno vlogo
FOTO: POP TV

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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masterchef slovenija 2026

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