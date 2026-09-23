Skrivnostni izziv, kakršnega tekmovalci še niso doživeli

Na MasterChef jedilniku bo nocoj izziv s skrivnostno škatlo, kakršnega tekmovalci še niso doživeli. Luka Jezeršek: "V tej kuhinji je zelo dobro vedeti, kdo so tvoji zavezniki. V takšni ali drugačni obliki." Ian Polak Rožac: "Ko izvem, da lahko delamo z osnovnim asortimanom, je isto, kot ko pridem na zabavo pa rečejo, da imamo za piti samo vodo. Žejen ne bom, ne bom pa tudi nič dobrega pil."

Ko bo dvanajsterica dvignila škatle, jih bo čakalo veliko presenečenje. A ne bo edino. Karim Merdjadi: "Trgovina bo tokrat zaprta, ampak ne za vse." Tilen Zonta in Tadej Oblak, ki sta si v zahtevnih izzivih prikuhala varnost, bosta imela posebno vlogo in bosta lahko pomembno vplivala na potek tokratnega izziva. S čim bodo tekmovalci pravzaprav kuhali in kdo bo na koncu navdušil?

Tadej in Tilen bosta imela pomembno vlogo FOTO: POP TV