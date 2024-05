Slab začetek, a vrhunski zaključek za Jureta in Luko

Deveti teden tekmovanja se je pričel s kuhanjem v parih in trojici. Domen Beribak si je želel kuhati v paru z Blanko Erniša , Jure Pangos z Juretom Pavličem in želja se je obema tudi uresničila. Matej Muhvič si je želel kuhati s tremi tekmovalkami, na koncu je le prišel do Dane Ilić . Lidija Subašić je izbrala Klaro Šmigoc , Julija Bukvič pa se je na svojo željo pridružila Blanki in Domnu.

Blanka je pripravljala sladico, želela si je, da bi sodnikoma z njo vzela sapo. Julija in Domen sta pripravljala slano jed. Tekmovalka je med drugim skrbela za to, da Domna ni zaneslo v pripravo preveč komponent. Sta pa sodnika pričakovala veliko od trojice, ki je imela na voljo lep nabor sestavin, nista pa bila najbolj navdušena nad njihovimi idejami.

Jure in Luka sta se hitro zorganizirala, Luka je pripravljal sladico, Jure pa slano jed. Nameravala sta maksimalno izkoristiti razširjen osnovni asortiman. Sodnika sta bila navdušena nad sladko idejo, skrbelo ju je za slano, a sta bila tekmovalca odločena, da se bosta dokazala. V nadaljevanju sta se lepo dopolnjevala in drug drugemu svetovala, kako naj jedi izboljšata. Kljub temu, da sta sodnika še naprej dvomila v slano jed, sta sama verjela vase.

Pari in trojica so pripravljali vsak po dve jedi, sladko in slano, za sestavine pa so se borili v igri risanja, govorjenja in pantomime. En tekmovalec iz para oziroma trojice je izbiral sestavine za obe jedi, drugi pa so jih morali uganiti. Priborili so si lahko največ 8 sestavin. Jure in Rok sta si priborila štiri sestavine, Dana in Matej sta si jih priborila pet, Blanka, Julija in Domen šest, Klara in Lidija prav tako šest. Iz njih in razširjenega osnovnega asortimana so morali v eni uri skuhati obe jedi, trgovina je bila ves čas zaprta.

Vsak par navduši z eno jedjo

Pred sodnike je najprej stopil zeleni par. Lidija je pripravila piščančjo rolado z nadevom iz ohrovta, skute in parmezana, romanesko njoke in piščančjo omako. Njoki so bili lepi in okusni, zaradi neuspele rolade pa Luka ni bil zadovoljen s krožnikom. Klarin mangov creme brulee s timijanom in mangovo granito je na pogled veliko obetal, a tudi okusi so bili izjemni. Luka: "Krasno. Zelo dobro, zelo okusno."

Modri so naredili napako, ker so svojo slano jed s temnimi komponentami postregli na temnem krožniku. Poleg tega bi Luka polnjen raviol postregel kot toplo predjed, zato so lahko trojico rešili le še okusi. A ko je sodnik poskusil njihove raviole z rdečo peso z nadevom iz rumenjakov in jurčkov, pečen jelenov hrbet ter omako iz brusnic, rdečega vina in telečje osnove, je bil navdušen. Vse komponente so bile popolno pripravljene in so se lepo dopolnjevale. Blankina sladica Luke ni pritegnila s postavitvijo. Združevala je mousse rdeče pese, metin drobljenec, ožgano meringo, metino olje in metin gel. Luku se je zdela preveč sladka, komponente se niso lepo dopolnjevale. Mojmir se je obregnil ob drobljenec, meta je po njegovem mnenju povozila vse ostalo.

Danina čebulna čašica s čebulnim chutneyem, skuto, okisanim koromačem in poširanim rumenjakom ni navdušila prav zaradi čebule. Vse ostale komponente so bile zelo okusne. Matejev cimetov sladoled, dobljenec z datlji, limonina krema in limonin biskvit po izgledu ni obetal, a je bila sladica božanska. Luka je komentiral, da je tekmovalec naredil velik korak naprej pri pripravi sladic.

Luka in Jure postrežeta zmagovalni duo

Luka je bil ob pogledu na Rokov krožnik prijetno presenečen. Povedal je, da njegov gratiniran krompir z račjo mastjo, beurre blanc omako, sotiranimi šparglji, rikoto in peteršiljevim oljem ne potrebuje mesa, saj je bila jed polna, z njo pa sta tekmovalca sledila trendu visoke kulinarike. Mojmir je bil vesel, da si nista priborila račjih beder. Lukov tart z arašidovim maslom, sladoled iz rjavega masla in žajblja ter chantilly kremo je sodnik Luka opisal kot tako zelo enostavno, a hkrati tako zelo dobro. Sodnika sta po okušanju dveh vrhunskih jedi na balkon poslala prav njiju.