'Slabi nameni se prej ko slej vrnejo kot bumerang'

Tekmovalci šova MasterChef Slovenija v Maju Janežiču vidijo velikega konkurenta. Ker je zaradi kuharskih "dokazil" postal eden glavnih favoritov za zmago, mu jo včasih tudi zagodejo v smislu oteževalnih okoliščin. Toda Maj ne goji zamer in igra pošteno igro. Ko ima sam moč odločanja, naloge in časovne omejitve razdeli pravično. Maj: "Naloge oziroma oteževalne okoliščine, ki sem jih bil deležen, se mi ne zdijo nič posebnega. Vse skupaj je tekmovanje in razumem, da bi se me kdo od sotekmovalcev najraje znebil, komu drugemu pa se zdi, da bom s težko nalogo opravil lažje kot ostali in tako pomaga šibkejšim. Oboje je na nek način kompliment, zato seveda zamer ni. Dejstvo je tudi, da sam ne uživam v uspehih, ki jih dosežem povsem brez truda, in mi posledično takšne naloge predstavljajo izziv, ne pa stresa. Ko se sam odločam, komu bom določil kakšne vrste nalogo, pa želim, da imajo vsi podobne možnosti, saj tako prideta do izraza znanje in karakter. Ker – znova – želim, da tako kot meni tudi vsem ostalim uspe ali ne uspe zaradi tega, kar so pokazali, in ne zaradi hinavščine in spletk. Slabi nameni se namreč prej ko slej vrnejo kot bumerang."

Je pa bila zelo odmevna njegova poteza, ko je med kuhanjem odslovil Bineta Volčiča oziroma ga je poskušal odsloviti. Na vprašanje, ali se utegne kaj podobnega še ponoviti, odgovarja: "Bineta oziroma vse tri sodnike zelo cenim, vsak je strokovnjak na svojem področju in če jih ne bi kot takih spoštoval, se šova ne bi udeležil, saj ne želim, da me po strokovni plati ocenjuje kdo, ki za to nima kompetenc. Le čevlje sodi naj kopitar ... So pa naloge vedno časovno omejene in včasih pride do tega, da gre vse skupaj tudi zelo na tesno. V takih trenutkih je treba vedeti, da je to tekmovanje v kuhanju in ne v klepetanju. Ko že delaš pet stvari naenkrat, o petih še razmišljaš in vse od njih morajo biti opravljene v točno določenem časovnem zaporedju, hkrati pa nimaš na voljo časa za popravljanje, če ti nekaj ne uspe v prvo, je pač treba postaviti prioritete in klepet s sodniki je takrat precej nizko na tej lestvici. Bine je zadnjič na žalost prišel ravno v enem takšnih trenutkov in ker bi mi klepet z njim odvzel nujno potreben fokus in čas, sem ga odslovil, a seveda brez slabih namenov. Če bi prišel k meni pet minut prej ali kasneje, ko sem čas imel, bi se z veseljem pogovoril z njim, kot sem se že tudi večkrat doslej, in enako bo tudi v bodoče."