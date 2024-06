Sladka Klarina zmaga, uresničila se ji je največja želja

Klari Šmigoc se je v zadnjem finalnem večeru uresničila želja, ki je bila večja od želje po zmagi. Njena sladica je bila popolna in ji je prinesla tri sodniške desetice. Klarine sanje o slaščičarni so še močnejše, že sedaj pa pripravlja sladke dobrote za vse sladkosnedneže.

OGLAS

V polfinalu si se pomerila z Juretom Pavličem in Luko Pangosom. Ko si si priborila vstopnico za veliki finale, si bila videti presenečena in si bila bolj redkobesedna. Nam lahko zdaj zaupaš kaj več o občutkih? Ko sem si priborila vstopnico za finale, še sama nisem mogla verjeti, da mi je uspelo obkljukati vse mejnike. Poleg tega sem bila zelo presenečena nad izidom, saj sem tekmovala z dvema tekmovalcema, ki sta zelo močna na slanem področju. To so neverjetni občutki, po eni strani ne moreš verjeti, da ti je uspelo, po drugi pa si tako zelo srečen in nabit z vsemi čustvi oziroma občutki.

Klara Šmigoc FOTO: POP TV icon-expand

Pred teboj je bila še ena stopnička. Kako si se pripravljala na dvoboj z Luko? Na dvoboj z Luko sem se pripravljala zelo intenzivno. Največ poudarka sem dala na slane jedi, predvsem na okuse, ker vsi vemo, da je Luka zelo močna konkurenca. In potem je prišel čas za zadnji spopad. Verjela si, da ti lahko uspe premagati Luko, in začela si dobro. Karim Merdjadi je povedal, da je tvoja predjed velik poklon tvojim koreninam in Pohorju. Koliko ti je to pomenilo? Na finalu sem s prvo jedjo štartala odlično. Glede na to, da sem se v prvi oddaji predstavila s pohorsko omleto, sem finale želela zaključiti v stilu – s pohorskim piskrom na način hladne predjedi, da naredim še večji pečat na mojo Štajersko oziroma Maribor. Zaradi tega so mi komentarji, ki sem jih pridobila, toliko več pomenili. Za predjed si dobila tri točke manj, a te je to še bolj motiviralo. Tudi Luka je občudoval to tvojo lastnost, da nisi nikoli obupala. Od kod ta borbenost? Med celotno izkušnjo MasterChefa sem poskusila biti vedno pozitivna in trmasta. Nikoli nisem obupala, tudi če sem dobila slabe komentarje. Pot do uspeha je, kadar v najtežjih trenutkih ne obupaš in greš z dvignjeno glavo naprej. Za drugo, glavno jed, si dobila najmanj točk. Kaj bi morala storiti, da bi Luka Jezeršek zaslišal tisto 'simfonijo'? Pri glavni jedi moram priznati, da me je dajala zmedenost oziroma trema. Vedela sem, da je kopun podoben piščancu, kakšni okusi gredo skupaj, ampak enostavno sem se na rolado spomnila prepozno in zaradi tega mi ni uspela. Bila sem razočarana, ampak kljub temu sem vedela, da bitke še ni konec in da sledi izziv s sladico.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV



























































MasterChef Slovenija 2024 icon-picture-layer-2 1 / 31

Prvi finalni večer si zaključila s sedmimi točkami zaostanka, a kot si povedala, ni bilo še nič izgubljeno. Kako si preživljala ure do odločilnega merjenja kuharskih spretnosti? Dvoboj še ni bil izgubljen, zavedala sem se, da na sladici lahko raztrgam, zato se nisem predala in sem pozitivno gledala naprej. Na naslednji izziv sem se pripravljala zelo sproščeno, ker mi sladko področje ne predstavlja problema. Pred zadnjim kuhanjem te je z obiskom presenetila družina, predvsem te je raznežil bratec Teo, ki se je očitno spoprijateljil z Domnom Beribakom. Videli smo, da sta na balkonu imela 'globoke' pogovore. Ti je kaj zaupal o tem? Obisk družine me je dodatno motiviral, moram pa priznati, da tudi raznežil. Še posebej sem postala čustvena, ko sem videla mlajšega bratca Tea, kako je izdelal plakat. Na balkon se med samim kuhanjem nisem veliko ozirala, sem pa slišala, da sta se bratec Teo in Domen zelo ujela. No, kako se ne bi, če je Domen takšna faca. Sladico sta morala z Luko skreirati sama, izpolniti sta morala vse želje sodnikov. Ti si za svojo dobila vseh 30 točk, kar pomeni, da je bila popolna. Vse pohvale in tisti kamenček, ki si si ga vzela za spomin, so bili preveč, da ne bi zajokala. Kaj se je takrat podilo po tvoji glavi? Za sladico sem pridobila vseh 30 točk in moram priznati, da sem nanjo in nase zelo ponosna. Zelo sem si želela, da osvojim naziv MasterChef Slovenija, ampak še večja želja je bila, da sladico naredim popolno, saj je to področje, na katerem želim v življenju uspeti. Komentarji sodnikov mi ogromno pomenijo in poleg vseh teh pohval mislim, da je chef Luka s tem kamnom naredil piko na i. Ta dan bo ostal v mojem srcu v najlepšem spominu, za vedno.

Luka se je odrezal tudi s sladico, dobil je dovolj točk, da je ohranil prednost in osvojil pokal. Povedala si, da si ga je zaslužil in da si vesela zanj. Kot kakšnega kuharja in človeka bi ga opisala? Za Luko sem zelo vesela in mu privoščim zmago. Vsi smo lahko videli, da je čez celotno tekmovanje pokazal ogromno dobrih in lepih krožnikov, zato sem mnenja, da je pokal šel v prave roke. Luko bi opisala kot zelo kreativnega in 'odpičenega' kuharja, za katerega verjamem, da mu bo uspelo uresničiti vse zadane cilje. Če pa govorim o osebnosti, bi pa rekla, da je kot oseba zelo dober, saj vedno priskoči na pomoč, ko ga potrebuješ. Tvoje sanje o lastni slaščičarni so sedaj, po vseh potrditvah, verjetno še močnejše. Kako jih nameravaš uresničiti? Moje sanje o slaščičarni so še močnejše in upam, da mi jih bo uspelo uresničiti v bližnji prihodnosti. Dokler slaščičarne ne postavim, se bom še vedno ukvarjala s tortami in ostalimi slaščicami po naročilu. Do zdaj sem si že ustvarila svoj logotip, pod katerim me najdete na socialnih omrežjih: SladKLARije. Sodelovala si na tretji Žametni večerji v Mariboru kot mladi up Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Katere dogodke lahko še napoveš? Za zdaj še ne morem napovedati veliko bližnjih dogodkov, ki se jih bom udeležila, verjamem pa, da jih bo zelo veliko. Za zdaj se bomo lahko videli na Vinskem lentanju, 27. junija letos v Mariboru. Odprte pa so že prijave za novo sezono MasterChefa Slovenija. Kaj bi svetovala vsem, ki razmišljajo o sodelovanju? Vsem, ki razmišljajo o prijavi v MasterChef Slovenija, polagam na srce: 'Če ne 'rIskiraš', ne profitiraš.' MasterChef ti ponuja ogromno. V življenju ti odpre veliko novih vrat, in kar je najbolj pomembno, je to, da v celotni izkušnji pridobiš ogromno novega znanja in skleneš lepa prijateljstva.