Sladka zmaga in nov zagon za modre

Tekmovalci so v parih in trojici pripravljali kar pet jedi. Sodniki so na pokušanje povabili Matica Mačka in Natalijo Sebanc ter trojico, ki so jo sestavljali Miša Koplova, Martina Trgovec in Tadej Ladinek. Slednji so na koncu slavili.

OGLAS

Pari, trojica in 35 jedi Karim Merdjadi je ob prihodu petnajsterice napovedal: "Zanimiv teden je pred nami." Začel se je s prvim izzivom v parih, ki so jih določili sodniki. Združili so Jureta Kirbiša in Davido Pogorevc Hafner, Eriko Črnigoj in Kajo Naveršnik, Natalijo Sebanc in Matica Mačka, Dana Proharta in Barbaro Ribič, Anamarijo Truden in Barbaro Poljanec ter Tamaro Erlah in Pio Pajnič. V trojici pa so tekmovali Tadej Ladinek, Miša Koplova in Martina Trgovec. Pripraviti so morali kosila za pet dni, in sicer solatni krožnik, testenine, enolončnico ter mesno in ribjo jed. Trgovino so imeli na voljo ves čas, za kuhanje pa so jim sodniki odmerili 90 minut. Karim: "Od vas pričakujemo, da ste hitri in učinkoviti, kot so gospodinje."

Pari in trojica FOTO: POP TV icon-expand

Modri trojček je vodila Miša in tekmovalci so pod njenim vodstvom dobro komunicirali med seboj. Težave sta imeli Kaja in Erika, ki sta sodnike najmanj prepričali z idejami za jedi. Največ so pričakovali od Pie in Tamare, ki ji je bil izziv pisan na kožo, med kuhanjem pa sta presenetili Anamarija in Barbara, ki sta bili složni in umirjeni. Police so se polnile z jedmi in sodniki so se veselili lepih in estetskih krožnikov. Vsi pari in trojica so na koncu pripravil vse jedi, skupaj kar 35. Sodnike prepričata zeleni par in modra trojica Sodniki so za pokušanje izbrali dva para. Luka Jezeršek: "Ko mi trije na ta izziv pogledamo od daleč, priznam, da smo na vas zelo ponosni." Mojmir Šiftar: "Vrhunsko." Karim: "Jaz mislim, da bomo imeli težko delo." Pogled od blizu pa je razkril nekaj tehničnih napak, ki so odločale o nadaljnjem poteku izziva. Na okušanje so povabili Matica in Natalijo ter modre. Vse ostale tekmovalce je čakal individualni izziv, kar je bilo po kuharskem maratonu veliko razočaranje.

Sodniki so na okušanje povabili zeleni par in modre. FOTO: POP TV icon-expand

Sodniki uživajo na okušanju Solata, ki sta jo pripravila Matic in Natalija, je bila okusna, a bi morala biti za samostojni obrok bolj bogata. Solata s hobotnico, ki so jo pripravili modri, je sodnike navdušila. Hobotnica je bila lepo pripravljena, sodniki so pohvalili dodatek sira. Mojmir je pogrešal le kakšen kos sadja. Mikavne so bile tudi njihove testenine s škampi, Luka si je želel samo več škampov, Mojmir pa malce svežine. Testenine amatriciana zelenega para so navdušile z bogatimi okusi, a sta Karim in Mojmir tudi v tej jedi pogrešala malce svežine. Modri so pripravili tradicionalno češko jed kulajda, ki je navdušila. Vsi sodniki so se strinjali, da je juha zelo dobra. Veselila sta se tudi Matic in Natalija, ki sta pripravila segedin, ki je bil popoln. Sestavine so bile pravilno odmerjene in pripravljene. Je pa zeleni par svojo pečenko preobrazil v čufte, ki so bili rahli, cela jed pa zelo okusna. Mojmir je ob tem pohvalil iznajdljivost para. Modra skupina je pripravila goveja lička s česnovim pirejem in omako. Težava je bila v mesu, ki ni bilo pravilno termično obdelano, medtem ko so bile ostale komponente zelo okusne. Modri so za konec pripravili lososa na žaru s pastinakovim pirejem in beurre blanc omako. Jed je navdušila z odličnimi okusi, le komponent niso postregli v pravilnem razmerju. Karim bi si poleg tega želel lepše postavitve. Matic in Natalija sta postregla brancina s pire krompirjem in cvetovi cvetače in brokolija. Sodniki so ocenili, da sta imela dobro idejo, a je bila realizacija slabša. File brancina bi morala postreči s kožo, obrnjeno navzgor, njun 'četrtkov' pire krompir je bil odveč.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV







Jedi zmagovalne modre trojice icon-picture-layer-2 1 / 5