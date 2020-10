Neznani Švicar želel spoznati Karima: 'Makronov ni mogel prehvaliti'

Karim Merdjadi je ponosen na veliko dosežkov v svojem življenju, največji kompliment, ki ga je dobil za svoje delo, pa je laskava primerjava z makroni svetovno znanega podjetja. Mojster sladic nam je med drugim zaupal tudi skrivnosti za pripravo ameriških piškotov.

Znanje, izkušnje, talent in neizmerna strast do sladkega ustvarjanja. Zaradi vsega naštetega izpod rok Karima Merdjadija, sodnika MasterChefa Slovenija, nastaja prava slaščičarska magija. Njegove že na videz čudovite in po okusu dovršene sladice so pravi magnet, tudi za znane Slovence. Karim: “Znanih sladkosnedov je kar nekaj. Ne bi želel nobenega izpostaviti. To je poslovna skrivnost. (smeh) Malo za šalo, malo zares.” Mojster sladic pa nam je zaupal kar nekaj skrivnosti za pripravo najboljših ameriških piškotov. Tistih slastnih, s koščki čokolade. Kakšne trike lahko uporabite pri pripravi, boste izvedeli ob ogledu priložene video vsebine, ki je nastala v kuhinji MasterChefa Slovenija.

Karim nam je tudi zaupal, katera slaščičarska skrivnost ga je v življenju najbolj presenetila in je bila zanj ‘aha moment’. Karim: “Torej, ni ravno skrivnost, je pa neke vrste tehnika. Mogoče banalna ampak, ko ti 'zagusti', ti pride izredno prav. Vanilijeva omaka. V času, ko še ni bilo termometrov kot so danes, se je vanilijevo omako kuhalo na način, da si s prstom potegnil po kuhalnici in če se ni prelivalo, je bila narejena. Vendar se je lahko hitro zgodilo, da si šel čez in se je rahlo sesirila. Ups! In kaj sedaj? Rešitev: omako zmiksaš s paličnim mešalnikom ali miksarjem. Naredi se ponovna emulzija. Omako precediš in voilá! Srečen konec.” (smeh)

icon-expand Karim Merdjadi v novem slaščičarskem butiku v Ljubljani FOTO: Damjan Žibert

V njegovem ateljeju in butiku, slednjega je letos poleti odprl v naši prestolnici, nastajajo sladice vseh vrst, med njimi pa je ena, na katero je najbolj ponosen. In to so sladki makroni, morda tudi zaradi komplimenta, ki ga je dobil zanje. Pravi, da je bil to največji kompliment, ki ga je dobil za svoje delo. Karim: “Po ne vem kakšnem naključju nekega dne zazvoni telefon. Možakar na drugi strani govori francosko, se predstavi in pove, da je tisti dan jedel makrone, ki so ga sezuli. Na vsak način želi, da se spoznamo, ker ga zanima, kje v Sloveniji delamo takšne makrone. Gospod je iz Švice in pove, da je pred leti sodeloval s svetovno znanim slaščičarskim podjetjem iz Francije. Da povzamem njegove besede: 'Vaši makroni so boljši in ne morem verjeti, da nastajajo v Kamniku.' Na kratko, bil je navdušen, njegovo navdušenje pa je bilo za nas dokaz, da smo na pravi poti.”

icon-expand Karimov ponos FOTO: Miro Majcen

Ko ga povprašamo o dosežku, na katerega je najbolj ponosen, pa jih upravičeno izpostavi kar nekaj. Karim: “Oba otroka sem spravil do kruha. Oba sta uspešna pri svojem delu. Kar se tiče slaščičarstva, sem ponosen na odprtje ateljeja pred šestimi leti in odprtje slaščičarskega butika v Ljubljani. Najboljša investicija do sedaj pa je bilo Nikino šolanje v Franciji. Toliko znanja in volje do slaščičarstva, kot ga je dobila tam, si je težko predstavljati.” Nika je njegova hči, ki mojstrsko stopa po očetovih stopinjah.

icon-expand Karimova hči Nika FOTO: Miro Majcen

In če zaključimo pri vedno aktualnem obdarovanju najdražjih. Stavimo, da bi se marsikdo izmed vas resnično razveselil katere njegovih sladkih mojstrovin. S čim pa najbližji najbolj razveselijo njega? Karim: “Sam sem skromen, pa če verjamete ali ne. Najbolj se razveselim spodnjega perila in nogavic. Rad imam darila, ki so uporabna.” Veliko uporabnih Karimovih in nasvetov ostalih dveh kuharskih mojstrov, sodnikov Bineta Volčiča in Luke Jezerška pa v četrtek ob 20. uri na POP TV. Novo oddajo MasterChefa Slovenija si lahko ogledate že 24 ur prej naVOYO.