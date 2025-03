Slovenske jedi v prvem izzivu skupin zmago prinesle rdečim

V prvem izzivu skupin so tekmovalci pripravljali domače jedi iz vse Slovenije. Izvrstna jota in ajdovi krapi so zmago prinesli rdeči skupini, s čimer so si varnost priborili Matic Maček, Pia Pajnič, Dan Prohart, Tamara Erlah, Erika Črnigoj, Mihaela Koplova, Barbara Poljanec in Anamarija Truden.

Slovenski izziv skupin: Jed na žlico, slana jed in sladica Sodniki so za prvi izziv skupin tekmovalce razdelili na podlagi tega, ali prihajajo iz vzhodne ali zahodne Slovenije. Prvo, modro skupino so sestavljali Jure Kirbiš, Martina Trgovec, Blaž Plohl, Natalija Sebanc, Barbara Ribič, Kaja Naveršnik, Tadej Ladinek in Davida Pogorevc Hafner. Rdečo skupino pa so sestavljali Matic Maček, Pia Pajnič, Dan Prohart, Tamara Erlah, Erika Črnigoj, Mihaela Koplova, Barbara Poljanec in Anamarija Truden. Sodniki so za izziv pripravili izbor slovenskih izdelkov, iz katerih sta morali skupini pripraviti jed na žlico, slano jed in sladico. Luka Jezeršek: "Okušati želimo najboljše jedi iz vzhodne in zahodne Slovenije." Na voljo so imeli 90 minut, trgovina je bila ves čas odprta.

Sodniki niso določili vodij, sta pa v obeh skupinah pobudo prevzeli dve tekmovalki, pri rdečih Erika, pri modrih pa Kaja. Luku sta predstavili izbrane jedi, nad katerimi je bil navdušen. Presenečen je bil nad izborom prekmurske gibanice, s čimer so modri veliko tvegali zaradi časovne omejitve. Ko so se odločili za gibanico iz štirih plasti in manjši pekač, je Karim Merdjadi ocenil, da jim lahko uspe. Kljub temu so pripravili rezervni načrt, pohorsko omleto, a so se na koncu odločili postreči gibanico. Primorska jota s pogačo in gobova juha Rdeča skupina je pred sodnike najprej prinesla primorsko joto s pogačo. Mojmir Šiftar je povedal, da bi ga skrbelo za jed, če bi se v njegovi kuhinji okoli lonca vrtelo toliko kuharjev. A so bile njegove bojazni odveč: "Ker ta jota je res dobra." Karim je pohvalil njen poln okus, Luka pa je dodal, da je boljša kot v učbeniku oziroma popolna. Pohvalil je tudi pogačo, ki jo je pripravila Erika. Modri so na okušanje prinesli pohorsko gobovo juho z ajdovimi žličniki in ocvirki. Sodnike so z njo popeljali na Pohorje, v njej so se lepo okušale različne vrste gob. Mojmir: "Skupaj je res taka lepa simfonija." Karim je juho pohvalil kot izredno okusno in naznanil, da bodo imeli težko odločitev.

Izvrstna jota, ki je rdečim prinesla prvo točko.

Dolenjske kepe in brancin z blitvo in krompirjem Natalija je za modro skupino pripravila dolenjske kepe oziroma ocvrte kroglice s praženim krompirjem. Člane svoje skupine je osupnila s podatkom, da jih je pripravila prvič. A so si lahko oddahnili, kajti Mojmir je po okušanju povedal, da bi jih še naročil. Luka je pohvalil jed kot celoto, želel si je le bolj sočnega praženega krompirja, medtem ko je bila smetanova omaka s hrenom popolna. Karim je še dodal, da so zelo dobro opravili svoje delo. Rdeči so postregli popečenega brancina, blitvo s krompirjem in vinsko omako. File je bil lepo začinjen in lepo pečen, omaka zelo bogata, težava pa je bila v krompirju, ki ni bil dovolj kuhan.

Dolenjske kepe, s katerimi so modri izenačili rezultat.

Prekmurska gibanica in ajdovi krapi Blaž je nato iz pekača vzel gibanico in si oddahnil. Tudi ob prerezu je veliko obetala. Plasti so bile lepe, vrhnja plast testa je bila lepo zapečena. Rdeči so pripravili ajdove krape z nadevom iz skute, prosene kaše in suhih hrušk. Poleg so postregli smetanovo omako. Luka je pohvalil njihovo izbiro, nato še okuse jedi. Luka: "Jed, ki bi jo brez težav uvrstil na degustacijski meni, kjer bi morali predstaviti Slovenijo." Karim se je obregnil le ob tonko, ki so jo uporabili v omaki, a ni slovenska sestavina. Sodniki so za konec prihranili gibanico, ki pa je bila žal presuha. Napako bi odpravili, če bi jo prelili z maslom.

Ajdovi krapi, ki so odločili o zmagi rdečih.

Zmaga za rdeče Sodniki so imeli težko odločitev. Luka: "Vedno sem zagovarjal to, da mora vsak chef najprej poznati svoje korenine. In to zato, da lahko potem ustvarja mojstrovine. Zelo sem vesel, da pred nami stojite vi, ki se tega zelo dobro zavedate." Mojmir: "Obe skupini sta pripravili odlično jed na žlico, ampak ena je bila pa tista, zaradi katere bodo gledalci po koncu oddaje iskali recept in to je jota." Boljšo slano jed je pripravila modra skupina, to pa zaradi surovega krompirja v jedi rdečih. O zmagovalcu je zaradi izenačenja odločala sladica. Luka je povedal: "Če se dotaknemo gibanice - zelo drzno, zelo pogumno, ampak tudi zelo suho. Danes so nas prepričali krapi." Prve skupinske zmage so se tako razveselili rdeči.