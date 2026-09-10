Slovo borbene in neustrašne Valentine, zaznamovala je 12. sezono

'Bog se usmili'

Na drugem izločitvenem testu so se za boj za obstanek pomerili Valentina Pukšič, Tadej Oblak, Anna Masieievska, Ian Polak Rožac, Daniela Perdih, Jure Brumen, Klemen Rutar in Gregor Spudič. Luka Jezeršek jim je predstavil agnolotte del plin oziroma polnjene testenine iz italijanske pokrajine Piemont. Mojmir Šiftar: "A vidite to eleganco? Tukaj res šteje vsak pregib in vsaka guba testa." Ian se je prijel za glavo: "O, z mojimi velikimi prsti. Bog se usmili." Tekmovalci so si lahko vsaj malce oddahnili, kajti Luka jim je za začetek demonstriral pripravo. Testo je razvaljal zelo na tanko, po njem razporedil kroglice gostega polnila, ga prepognil in začel s stiskanjem in oblikovanjem enako velikih testenin z značilnimi žepki.

Luka Jezeršek med pripravo agnolottov del plin FOTO: POP TV

Na vrsti so bili tekmovalci. Mojmir: "Pred odhodom domov vas lahko reši že 15 dovolj dobrih agnolottov del plin." Karim Merdjadi: "Ko ste zadovoljni, jih k nam prinesete na pregled." Luka: "Ko jih imate 15, ste rešeni." A to je veljalo le za najhitrejših 6. V pečicah so jih čakale pečenke, polnilo so morali pripraviti sami. Mojmir jih je opozoril, naj pripravijo dobrega, saj jih bo morda prav to rešilo v morebitnem odločilnem dvoboju.

Neverjetna bitka za obstanek

Ian je pri pripravi testa želel uporabiti samo rumenjake, ker pa je bilo presuho, je zaostajal za ostalimi tekmovalci. Priznal je, da se je pri tem boril s solzami. Valentina je, potem ko se ji je prvo testo zdelo pretrdo, pripravila rezervnega. Ianu je na koncu le uspelo, a se je bal, da je vseeno presuho. Valentina je v nadaljevanju pozabila na lepo karamelizirano zelenjavo, ki jo je imela v pekaču, in je izgubljala dragoceni čas s pripravo svoje zelenjave. Klemen je medtem že začel polagati kroglice nadeva na testo. Ko je pred sodnike dostavil prve agnolotte, so bili ti preveč površni. Enako težavo je imela Daniela, Valentina pa ni poskrbela za žepek. Jure je nato dostavil prvi popoln izdelek, bolj uspešna je bila Daniela. Ian je doživel razočaranje, ker se je moral ponovno lotiti priprave testa, a ni obupal. Tudi Tadej in Valentina po eni uri kuhanja nista dostavila testenin. Prvi se je na balkon povzpel Klemen, drugi je bil Gregor, za njima je na balkon stekla Daniela. Medtem je prve dovolj dobre agnolotte pripravil tudi Ian, ki je bil hvaležen za potrditev. Nov zagon je dobil tudi Tadej, ki mu priprava sprva ni šla od rok. Sotekmovalce je nato prehitela Anna, za njo je končno uspelo Tadeju. Valentina je ostala brez testa, zato je pripravila novega. Enako se je zgodilo Juretu, ki pa je uporabil ostanke in si priboril zadnje prosto mesto na balkonu. Jure: "Odtrgalo se mi je."

Valentina in Ian na odločilnem dvoboju

Valentina in Ian sta se morala pripraviti na odločilni dvoboj. Karim: "Zdaj hodita po robu." Iz sestavin, ki so jima ostale v pekačih, sta morala pripraviti gladko in svilnato mesno omako, zvezde na krožniku pa so morale biti testenine. Za kuhanje sta imela na voljo 30 minut in ves čas odprto trgovino. Mojmir je ugotovil, da sta se oba tekmovalca pravilno lotila omake, a je Valentina v nadaljevanju razredčila bogato osnovo iz pekača. Ian je omako dokončal previdno, saj si ni želel novih presenečenj. Luko je Valentinina omaka spominjala na čebulno, Karimu se je posledično zdela slajša, želel bi si bolj začinjenega polnila. Mojmir ji je povedal, da je pripravila dobro jed, omaka se mu je zdela okusna. Ian je razkril, da je že na začetku razmišljal o odločilnem krogu, zato je pripravil rahlo pekoč nadev, svojo mesno omako je povzdignil v vinsko. Luka je po okušanju ocenil: "To je šolski primer polnjene testenine in lepe, svilnate, žametne mesne omake. Zelo dobro." Mojmir je užival v eksploziji okusov ter kremastem in rahlo pekočem nadevu. Tudi Karim je pohvalil testenine in prečudovito omako: "Moram priznati, da mi je tvoja jed zelo dobra."

Valentina je zaznamovala 12. sezono

Ian si je oddahnil, ko se je povzpel na balkon, Valentina pa se je morala posloviti. Povedala je, da ima za seboj razburljivo pot in da se je veliko naučila. Tudi to, da mora 'glava delati pred rokami'. Ponosna je bila na to, da je zrastla kot človek in da je pokazala svojo borbenost. Luka je pohvalil njen pogum, dodal je, da je zaznamovala 12. sezono. Karim ji je za konec iz srca čestital in se ji zahvalil za vso energijo, ki jo je prinesla s seboj.