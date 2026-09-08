Sodnike čaka veliko presenečenje

Doslej je bila priprava tort skupinski izziv, tokrat jo bo moral vsak tekmovalec v celoti pripraviti sam. Na individualnem izzivu se jih bo pomerilo kar 12, to so Tadej Oblak , Tilen Zonta , Jure Brumen , Gregor Spudič , Klemen Rutar , Ian Polak Rožac , Valentina Pukšič , Anna Masieievska , Gulnaz Ulibaeva , Ajda Osta , Tanja Rajar in Daniela Perdih . Izbirali bodo med sadno in čokoladno torto, na koncu pa bodo morali pripraviti tisto, ki je niso izbrali oziroma je navadno ne pripravljajo.

Nekateri tekmovalci se bodo izziva odkrito veselili, med njimi je mlada slaščičarka Valentina, drugim se bo zataknilo že pri osnovah, saj slaščičarstvo ni njihovo področje. A oddaja ne bo minila brez lepih presenečenj, saj bodo sodniki uživali v razkošju oblik in prefinjenih okusih. Za največje presenečenje pa bo poskrbela torta, v katero bodo sodniki najbolj dvomili.

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.