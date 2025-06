Sodniki bodo doživeli eno večjih razočaranj

Po slovesu Pie Pajnič MasterChef tekmovanje nadaljuje sedem odličnih ljubiteljskih kuharjev. Vsem dosedanjim izzivom so bili kos Anamarija Truden, Davida Pogorevc Hafner, Barbara Poljanec, Miša Koplova, Natalija Sebanc, Barbara Ribič in Jure Kirbiš. Luka Jezeršek je po zadnjem MasterClassu sezone, na katerem so sodniki stopili v njihove čevlje, napovedal: "Na tej točki zaključujemo z učenjem." Karim Merdjadi: "Od sedaj naprej je vse odvisno samo od vas."