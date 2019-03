Sodniki bodo plesali, tekmovalci trepetali

Nocoj bo pred tri sodnike, Bineta Volčiča, Karima Merdjadija in Luko Jezerška stopilo šestnajst tekmovalcev. Na poti do pokala in glavne nagrade jih čaka veliko kuharskih izzivov, v katerih bodo morali pokazati veščine, kreativnost, pa tudi sposobnost premagovanja stresa. Kuhinja, v kateri čas po besedah tekmovalcev teče drugače, bo prav zato prizorišče čustvenega dogajanja in izpovedi, ki so jih izoblikovali v osebnosti, kakršne so danes. Vsak bo novo sezono MasterChefa Slovenija začinil ne samo s svojim kuharskim pečatom, pač pa tudi s svojo edinstveno zgodbo in karakterjem.