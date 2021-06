Sodniki bodo polfinaliste pričakali v haljah in zehaje

Po tem, ko se je z dvignjeno glavo poslovila izvrstna kuharica Kimi Zupančič, bitko za naziv in pokal MasterChef Slovenija ter 50.000 evrov nagrade nadaljujejo Maša Trubačev, Žiga Gabrovec in Bruno Šulman. Kot je povedal Karim Merdjadi v pretekli oddaji: “Zdaj potrebujete samo še en dober dan, da pridete v finale. Razmislite, kaj to pomeni.” To seveda pomeni, da so le še eno kuhanje stran od finalnega obračuna.