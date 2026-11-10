Sodniki bodo povsem razigrani, na praznični izziv so čakali 12 let

Priprave na finale letošnje sezone so v polnem teku. Potem ko se je Tadej Oblak izkazal z okusno glavno jedjo, se bo z novim izzivom spopadla preostala četverica: Jure Brumen , Ajda Osta , Anna Masieievska in Dominik Gajšek . Prvič v zgodovini slovenskega MasterChefa v kuhinjo prihaja praznična evforija in velika božična peka. Temu primerno bo tudi razpoloženje sodnikov.

Trojica si bo od tekmovalcev zaželela tri klasične dobrote. Prva bo potica in Luka Jezeršek jim bo predal družinski recept. Karim Merdjadi si bo zaželel elegantno francosko praznično sladico, Mojmir Šiftar pa bolj enostavno angleško sladico. Težava bo seveda v odmerjenem času, zaradi česar bo eden izmed tekmovalcev želel pomahati z belo zastavico. Kdo pa se bo odrezal najbolje?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.