Sodniki bodo v zaključku velikega finala dočakali vrhunske jedi

Sodniki Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so že poskusili prve tri jedi, pozdrav iz kuhinje ter obe hladni predjedi. Nocoj bodo podelili prve točke, nato bosta Barbara in Miša nadaljevali z izdajo še vseh preostalih jedi. Kot so povedali sodniki, bi lahko bila vsaka napaka usodna, prepričali pa bodo izjemni okusi in popolne prezentacije. Veliki finalistki bosta sodnikom dostavili to, kar so iskali, resnično vrhunske jedi, na koncu pa bo odločal skupni seštevek vseh desetih hodov.