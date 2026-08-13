Sodniki kuharskega šova MasterChef Slovenija

Mojmir Šiftar velja za enega vidnejših predstavnikov mlajše generacije slovenskih kuharskih mojstrov. V kuhinji ga zaznamujejo ustvarjalnost, drznost in želja po raziskovanju novih okusov, bogate izkušnje pa si je nabral že zelo zgodaj – vodenje kuhinje je prevzel pri komaj 22 letih. Le leto pozneje je izdal svojo prvo kuharsko knjigo 44 odtenkov čaja , njegova nadarjenost pa je bila večkrat opažena tudi zunaj slovenskih meja. Trikrat se je uvrstil v polfinale izbora S. Pellegrino Young Chef, Gault&Millau Slovenija pa mu je ob svoji prvi izdaji podelil naziv Mladi talent. Poleg kulinarike ga navdušujejo tudi lego kocke in Marvelovi junaki, kar še dodatno razkriva njegovo igrivo in ustvarjalno plat.

Luka Jezeršek je s kulinariko povezan že od otroštva. Odraščal je v družini, v kateri je bilo gostinstvo način življenja, danes pa je eden od štirih bratov, ki nadaljujejo uspešno zgodbo družinskega podjetja Jezeršek gostinstvo z več kot 35-letno tradicijo. Kulinariko razume kot preplet ustvarjalnosti, znanja in dobrega posla. Kot izvršni vodja kuhinj in strateških projektov sodeluje pri razvoju novih jedi, konceptov in načinov postrežbe. V kuhinji velja za natančnega in zahtevnega mentorja, svoje bogato znanje pa z veseljem predaja tudi v Akademiji Jezeršek. Še posebej blizu mu je ulična oziroma 'street food' kulinarika.

Karim Merdjadi je svojo kuharsko pot začel na Bledu, kjer je leta 1988 končal gostinsko šolo, nato pa znanje nadgrajeval na sloviti francoski šoli Le Cordon Bleu. Tam se je izobraževal tako v kuharstvu kot slaščičarstvu, pozneje pa poklicne izkušnje nabiral tudi v Španiji in kot osebni kuhar veleposlanika Evropske komisije. Njegov kulinarični pogled je močno zaznamovalo tudi otroštvo. Kot sin Alžirca in Slovenke je tri leta živel v Alžiriji, kjer je spoznal drugačno kulturo, jezike in predvsem nove okuse. Prav stik različnih svetov mu je, kot pravi sam, dal širino pri razumevanju kulinarike, ki ga spremlja še danes. Svojo ljubezen do slaščičarstva danes razvija tudi v lastnem slaščičarskem ateljeju.