Sodniki na kavču, Luka Anji poslal poljubček

Peterica najboljših kuharjev je sodnikom svoje jedi tokrat dostavila na kavč. Z vegansko jedjo jih je najbolj navdušila Anja Fir, ki bo naslednjo preizkušnjo spremljala z balkona.

Sodniki na kavču Trije sodniki so v deveti sezoni končno dočakali tisto, kar so si ves čas želeli, in to je bila večerja pred televizijo. Izbrali so pet jedi iz ponudbe slovenskih dostavljavcev, ki so jim bile najbolj zanimive. Vsak tekmovalec je izžrebal svojo jed, pripraviti pa je moral njeno gurmansko različico. Anja Fir je izžrebala veganski poke bowl, Nik Marolt BBQ rebrca, Zala Pungeršič lepljivega ocvrtega piščanca, Žiga Škvorc je dobil taco, Sandra Dobaj pa sladoledno sladico, in sicer je morala za vsakega sodnika pripraviti drug okus. Jedi so morali tekmovalci postreči v embalaži za dostavo, pripraviti so morali tri porcije, za kar so imeli na voljo 70 minut.

icon-expand Peterica pred novim izzivom FOTO: POP TV

Sandra se je morala dobro organizirati, a je Luka Jezeršek ocenil, da je v krču. Sodniki so se spominjali njenih odličnih jedi, a tudi slabših krožnikov, ki so bili po njeni oceni rezultat velikih pritiskov, stresa, nenaspanosti, utrujenosti in pričakovanj. Pri Anji Fir so opazili osredotočenost, širok spekter znanja, vodstvene veščine in karizmo. Sama je povedala, da na kuhanje gleda širše, opisala ga je kot igro, v kateri še bolj uživa. Binetu je bila všeč ideja za njen poke bowl. Zala je pripravljala piščanca po azijsko z osvežilno solato, česar se je Luka zelo veselil. Sodniki so tudi pri njej opazili veliko osredotočenost, trmo, pa tudi poznavanje eksotičnih okusov. Luka je opazil njen ogromen napredek in pridobljena znanja. Zala je povedala, da se je v kulinariki našla in da je njena misija, da letos zmaga ženska. Tudi Žiga je navdušil Karima z idejo za svojo jed. Sodniki so se spominjali njegovega napredka in neverjetnih krožnikov, ki so prišli z njim. Karim je spomnil na dodelane okuse in pridobljeno samozavest.

icon-expand Sodniki so se spominjali poti in jedi najboljše peterice. FOTO: POP TV

Nik je navdušil Karima Merdjadija, saj se je odločil pripraviti rebrca na tri načine. Je pa zato čas zanj tekel hitreje, poleg tega ni bil prepričan v svoje priloge. Sodniki so se spomnili na njegovo taktično igro, kar je tekmovalec spremenil, potem ko je prišel do pomembnega spoznanja: "Sem nekako videl, da ta taktika, da so vsi ostali slabši, ni fina." Nik je tudi kralj izločitvenih testov, s čimer pa se je kalil in pridobil ogromno izkušenj. V nadaljevanju se je Luka posvetil Sandri, ki je potožila, da pripravlja tri različne sladolede in tri različne sladice. Luka: "Na tej točki sem pričakoval, da bo manj težav na tvoji kuharski postaji." Karim je poudaril, da tudi Nik pripravlja tri različne jedi, Žiga pa dve. Veliko se je dogajalo tudi na Zalini kuharski postaji, ki si je narekovala hud tempo. A se je tudi Sandra borila do konca in ji je uspelo pripraviti vse, kar si je zadala. Anja je zmagovalka tokratnega izziva Anja je sodnikom prva dostavila svoj veganski poke bowl in požela navdušenje. Karim: "To je tako dobro, Anja, da ti ne znam opisati." Bine Volčič: "Če bi vse veganske jedi bile tako dobre, podpišem do konca življenja, da sem vegan." Luka ji je čestital in ji poslal poljubčke.

Ob pogledu na Zalino jed so sodniki pričakovali več in tekmovalka je priznala, da je bila v časovni stiski. Luka je povedal, da je jed zelo okusna, bi pa morala biti pozorna na pravilno doziranje komponent. Karim je povedal, da je jed izredno sveža, Bine pa jo je opisal kot veliko fantazijo, a se je strinjal glede porcije in doziranja, kar je bila velika škoda. Nik je pripravil okusna rebrca, a si je Luka želel, da bi jih ločil od prilog. Bine se je strinjal, da so jedi okusne in bi jih še naročil, da pa jih je bilo nepraktično jesti. Žiga je bil v še večji časovni stiski in je komponente nametal v embalažo, zato so bili sodniki razočarani. Karim mu je povedal, da bo moral dobro razmisliti, kako in na kakšen način želi nadaljevati tekmovanje.

Sodniki so bili veliko bolj navdušeni nad Sandrino sladico. Bine je povedal: "Noro. Tole mi je tako okusno." Luka ji je čestital za izredno okusen vanilijev sladoled, Karim pa za čokoladnega. Sta se pa sodnika strinjala, da bi se lahko bolj potrudila pri prezentaciji. Sandri se je skala odvalila od srca, ker je bila po dolgem času deležna takih pohval, dobila je tudi nov zagon. Zmagovalka tokratnega izziva je bila Anja. Ko se je povzpela na balkon, pa ji je Luka položil na srce: "Uživaj v razgledu, dokler lahko."