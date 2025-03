Sodniki: Najtežje je ocenjevati krožnik, ki ni ne 'tič ne miš'

Pred začetom 11. sezone MasterChefa Slovenije smo govorili z Mojmirjem Šiftarjem, Luko Jezerškom in Karimom Merdjadijem, ki so gledalcem priljubljenega kuharskega šova tako zelo všeč. Pogovarjali smo se o triperesni deteljici, ki bo zdaj sodelovala že drugo sezono, Mojmir je povedal, kaj sta ga naučila Luka in Karim, vsi trije pa se strinjajo, da so izjemno ponosni, da so lahko del tega čudovitega projekta, ki ne le vzgaja novo generacijo chefov, temveč tudi Slovenijo uči o kulinariki.