Kako se bo razpletlo dogajanje v kuhinji MasterChef Slovenija in kdo bo osvojil naziv zmagovalca 12. sezone, pa bo znano prihodnji teden na POP TV in VOYO.

Dominik Gajšek in Tadej Oblak sta si ta teden priborila mesti v velikem finalu 12. sezone MasterChef Slovenija. V torek bo na POP TV znano, kdo bo osvojil laskavi naziv zmagovalca in domov odnesel 50.000 evrov.

Tekmovalce so skozi celotno sezono spremljali trije sodniki, ki so skrbno bdeli nad njihovim delom, jih postavljali pred zahtevne preizkušnje in od njih pričakovali veliko mero natančnosti. Tokrat pa so se v nekoliko drugačnem izzivu znašli prav oni. Kako dobro namreč Karim Merdjadi, Luka Jezeršek in Mojmir Šiftar poznajo sestavine, s katerimi se tekmovalci vsakodnevno srečujejo v kuhinji, če jih lahko prepoznavajo zgolj na otip?