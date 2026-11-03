Sodniki se bodo lepo uredili, od tekmovalcev pričakujejo doživetje

Na prejšnjem izzivu je zablestela Anna Masieievska, ki je premišljeno izkoristila Dominikov nabor nenavadnih sestavin in iz njih pripravila popolno restavracijsko sladico. Prav takšen izziv, priprava restavracijske jedi, pa nocoj čaka preostalih pet kuharjev. Rokave bodo zavihali Dominik Gajšek, Ajda Osta, Jure Brumen, Gregor Spudič in Tadej Oblak.
Sodniki se bodo za to priložnost lepo uredili. Mojmir Šiftar: "Danes bi radi uživali kot v pravi restavraciji." Luka Jezeršek: "Ko naročiš restavracijsko jed, ne dobiš samo hrane, dobiš doživetje." Kot bo dodal, je prišel čas, da pokažejo svojo ustvarjalnost: "In vržete na mizo svojega asa iz rokava." Komu bo uspelo navdušiti sodnike in se bo na balkonu pridružil Anni?
Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.
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