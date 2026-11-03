Sodniki se bodo lepo uredili, od tekmovalcev pričakujejo doživetje

Na prejšnjem izzivu je zablestela Anna Masieievska , ki je premišljeno izkoristila Dominikov nabor nenavadnih sestavin in iz njih pripravila popolno restavracijsko sladico. Prav takšen izziv, priprava restavracijske jedi, pa nocoj čaka preostalih pet kuharjev. Rokave bodo zavihali Dominik Gajšek , Ajda Osta , Jure Brumen , Gregor Spudič in Tadej Oblak .

Sodniki se bodo za to priložnost lepo uredili. Mojmir Šiftar: "Danes bi radi uživali kot v pravi restavraciji." Luka Jezeršek: "Ko naročiš restavracijsko jed, ne dobiš samo hrane, dobiš doživetje." Kot bo dodal, je prišel čas, da pokažejo svojo ustvarjalnost: "In vržete na mizo svojega asa iz rokava." Komu bo uspelo navdušiti sodnike in se bo na balkonu pridružil Anni?